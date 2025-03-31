Фото: пресс-служба театра

Яркое музыкальное событие в жизни столицы представит вниманию любителей классики театр «Астана Опера» – фестиваль музыки барокко «Бах и его современники», посвященный 340-летию одной из величайших фигур в музыкальном мире, сообщает Kazpravda.kz

Проект стартует 1 апреля в Большом зале театра насыщенной программой из великолепных образцов творчества выдающихся композиторов XVIII века в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы.

Идейным вдохновителем фестиваля выступила солистка симфонического оркестра «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айсулу Байкенова, которая в этот вечер также представит сольную партию скрипки.

«В этом году музыкальный мир празднует 340-летие гениального композитора Иоганна Себастьяна Баха – одного из наиболее значительных деятелей, творчество которого оказало огромное влияние не только на мировых классиков, таких как В.А. Моцарт и Л. Ван Бетховен, но и на современную музыку. Наш театр не остался в стороне, и этот фестиваль станет данью уважения коллектива великому мастеру. Музыка Баха очень красивая, мудрая и необыкновенно величественная. Она настолько актуальна и понятна большому кругу слушателей, что порой кажется, что через его творения с нами разговаривает вселенная», – поделилась Айсулу Байкенова.

Инструменталистка также подчеркнула, что слушателей ожидает обширная программа.

«Пласт произведений, принадлежащих авторству Баха, чрезвычайно огромен, и все культурное наследие композитора невозможно включить в рамки одного фестиваля. Но мы не могли обойти вниманием его гениальное творение – Бранденбургские концерты, один из которых откроет наш фестиваль. Бранденбургский концерт №3 соль мажор в 3-х частях И.С. Баха мы представим вместе с небольшим камерным ансамблем из 10 человек. Голос каждого из инструментов в произведении – сольный, поэтому музыканты проделали огромную работу по подготовке. А в сотворчестве с ведущей солисткой оперной труппы Татьяной Вицинской мы исполним арию «Erbarme dich, mein Gott» из оратории «Страсти по Матфею» И.С. Баха для голоса и скрипки соло в сопровождении оркестра», – рассказала скрипачка.

В пресс-службе театра уточнили, что вокальную часть программы вместе с меццо-сопрано Татьяной Вицинской представят ее коллеги, солисты театра, сопрано Асем Сембина и меццо-сопрано Салтанат Муратбекова. Артистки выйдут на сцену с ариями из оперы «Неистовый Орландо» А. Вивальди.

Сольную партию в этот вечер также исполнит концертмейстер группы флейт оркестра театра Алексей Косырев, в его интерпретации прозвучит сочинение великого немецкого композитора И.С. Баха – Менуэт и Скерцо («Шутка») из Сюиты для флейты с оркестром №2 си минор. А камерный ансамбль предстанет перед публикой в составе музыкантов театра: Анель Шакирова, Асель Жакиянова, Ирина Долгих (скрипки), Толкын Килибаева, Ахмет Султанов, Саид Мамедов (альты), Курванжан Ахатов, Айдар Казкен, Магжан Сагади (виолончели), Сабит Даиров (контрабас) под управлением кавалера Ордена «Құрмет» дирижера Руслана Баймурзина.

Артисты отметили, что эти композиторы на долгое время были незаслуженно забыты, но сейчас возродились, как мифическая птица феникс возрождается из пепла, и интерес публики к ним с каждым годом только растет.

«Разумеется, как инициатору проекта, это выступление дорого моей душе, и я взволнована не только как исполнитель, но и испытываю большой трепет по поводу проведения мероприятия в целом. Однако я считаю, что любой концерт – это праздник. Праздник для зрителя, но и, прежде всего, конечно, праздник для тех, кто выступает. Надеюсь, что наш праздник удастся, и все: и участники, и те, кто придут нас послушать и поддержать, получат огромное удовольствие», – выразила эмоции Айсулу Байкенова.

Кульминационным моментом концерта станет вокально-симфоническая оратория Gloria ре мажор Антонио Вивальди. Широко известное произведение крупнейшего представителя итальянской музыки эпохи барокко впервые будет представлено на сцене «Астана Опера» в исполнении хора и симфонического оркестра театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова.

«Идея исполнения именно этого сочинения пришла из того, что вдохновитель фестиваля Айсулу Байкенова обратилась к нам с предложением исполнить хоровое произведение в его рамках и я предложил обратиться к оратории Gloria Антонио Вивальди, современника И.С. Баха. Это яркое, красивое, знаменитое произведение, отдельные номера которого часто используются в кинофильмах. Хотя это гениальное творение очень легкое для восприятия, однако здесь есть свои сложности для исполнения, заключающиеся в его стилистике. Поскольку нам доподлинно неизвестно, как музыка эпохи барокко исполнялась четыре столетия назад, во времена жизни самих авторов, при том, что у отдельных композиторов, к которым относится и Вивальди, в партитуре не прописаны стилистические детали. Тем не менее, у нас есть свои наработки и понимание того, как это нужно исполнять», – говорит главный хормейстер театра Ержан Даутов.

Также он подчеркнул, что в хоровом коллективе трудятся высокопрофессиональные, очень хорошо подготовленные и обученные музыканты.

«В своей трактовке мы сохраняем традиции из великого наследия наших учителей и учителей наших учителей. Думаю, что у нас все получится и событие представит большой интерес для слушателей, поскольку этот бессмертный шедевр Вивальди давно не звучал в Астане, а возможность насладиться им на такой большой сцене, как «Астана Опера», подарит публике еще больше вдохновения, Общеизвестно, что само понятие «фестиваль» мы трактуем как празднество, поскольку это слово происходит от латинского festivus, что означает «праздничный». И то, что на открытии фестиваля музыки барокко прозвучит такое праздничное произведение как Gloria, полагаю, это сделает наше торжественное мероприятие еще более особенным», – сказал хормейстер.

Ержан Даутов также заметил, что артисты хора находятся на эмоциональном подъеме в ожидании выхода на сцену.

«В нашем театре хор – это многофункциональный коллектив и мастерство его артистов в том, что они могут на высоком уровне исполнять произведения самых разных жанров. Этим выступлением мы показываем гибкость команды, а также ширину и многообразие репертуара. Разумеется, наш основной продукт – это оперные постановки, однако музыканты всегда стремятся проявить себя в разной музыке, поэтому для нас это знаковое событие и к работе над подготовкой к концерту все мы подошли с большим энтузиазмом и приподнятым настроением», – добавил Ержан Даутов.

Напомним, что в послужном списке хора «Астана Опера» имеется множество престижных международных наград, в том числе золотая медаль XI Китайского международного хорового фестиваля, а также первое место на международном конкурсе «Хайнувка» в Польше, где коллектив не только завоевал блестящую победу на авторитетном конкурсе, но и в рамках гастролей выступил с сольным концертом музыки казахстанских композиторов.

Кроме того, высокий профессионализм и непревзойденное мастерство хорового коллектива театра широко известны как в республике, так и далеко за ее пределами.

Ярким концертным программам в исполнении хора театра неоднократно аплодировали зрители не только на родной сцене «Астана Опера», но и в ведущих залах городов Казахстана и зарубежья.

Отечественные и мировые деятели искусства и критики единогласно подчеркивают блистательный, мощный хор столичного театра.

Впереди в рамках музыкального фестиваля «Бах и его современники» зрителей ожидают еще два увлекательных концерта в Камерном зале им. К. Байсеитовой 3 и 6 апреля, где творческие силы театра еще ближе познакомят публику с обширным наследием музыкальных гениев эпохи барокко.