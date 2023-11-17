Новый праздник утвержден в Казахстане

17 ноября 2023 года переутвержден Перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации Казахстана.

Это предложение поступило от Объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

«КГА проделал все соответствующие работы по определению этого праздника, и министерство труда и социальной защиты населения РК поддержало инициативу.

Необходимо отметить, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации страны и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства», – отметили в комитете.