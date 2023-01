Новый сериал от HBO The Last of Us бьет рекорды

Новый драматический сериал от HBO The Last of Us ("Один из нас") вышел 15 января и уже набрал рекордное количество просмотров и высокие оценки от критиков и зрителей. Редакция Kazpravda.kz выяснила, с чем связан успех дебютной серии.

Фото: hbo.com

В первый же день дебютный эпизод The Last of Us на канале HBO и сервисе HBO Max посмотрели 4,7 миллиона зрителей из США. На популярном агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes рейтинг сериала на основании отзывов критиков составил 99%, пользователей – 96%. На Metacritic средний балл от критиков составляет 84/100. Пользовательская оценка сериала составляет 8.0 из 10 возможных на основании более 150 оценок.

Для сравнения, рейтинг другого успешного проекта HBO – Game of Thrones – cейчас составляет: на основании критиков 89%, а пользователей – 85% на Rotten Tomatoes и 86 баллов из 100 – от критиков на Metacritic, от пользователей – 7,6 из 10.

Сериал основан на одноименной видеоигре 2013 года, которая вышла эксклюзивно для PlayStation 3, разработанной американской компанией Naughty Dog. К слову, игра по сей день считается культовой, так как объединяла в себе лучшие игровые механики того времени и интересные повествования. Получив множество наград, высокие оценки и прекрасные отзывы, The Last of Us по-настоящему покорила игроков по всему миру.

У любителей серии даже есть собственный небольшой праздник, который ежегодно отмечается 26 сентября и называется День вспышки. Это же и день, откуда начинается повествование, поделивший вымышленный мир на "до" и "после".

Стоит отметить, что видеоигра вышла на трех поколениях PlayStation, получив обновленные версии в 2014 и 2022 годах, сюжетное дополнение в 2016 году. В 2020 году вышла вторая часть – The Last of Us Part II. Продажи всех изданий превысили 37 млн копий.

Сюжет The Last of Us разворачивается на территории США, спустя 20 лет после пандемии, которая возникла из-за опасной мутации грибка кордицепс. Люди после заражения теряли контроль над собой, становясь зомби. Главный герой Джоэл должен пройти через всю страну, чтобы вывезти девочку-подростка Элли из карантинной зоны. По задумке сценаристов, сериал будет по большей части повторять сюжет видеоигры, и некоторые сцены воссозданы покадрово.

Над адаптацией сериала от HBO работал Крейг Мейзин, который известен как сценарист и продюсер мини-сериала "Чернобыль" и Нил Дракманн – геймдиректор видеоигры. Роль Джоэла получил американский актер Педро Паскаль, а Элли сыграла британская актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в "Игре престолов".

Нил Даркман в интервью американскому журналу Vanity Fair рассказал, что члены его семьи и друзья не являются геймерами, и им так и не удалось погрузиться в историю Джоэла и Элли.

"Мне очень хочется, чтобы такие люди (не геймеры – прим. авт.) увидели, как раскрывается история Джоэла и Элли. Куда, по их мнению, идет история? Думаю, это их удивит”, – заявил сценарист и шоуранер сериала.

Дракманн также признался, что ему интересно узнать о мнении фанатов серии игр, когда они посмотрят сериал. Ведь шоу расширяет Вселенную и зачастую выходит за рамки того, что было в оригинале.