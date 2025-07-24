В жилищной сфере Казахстана информация о субъектах управления объектами кондоминиума, таких как ТОО, КСК и управляющие, станет доступной для каждого жителя страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство промышленности и строительства РК совместно с КазЦентром ЖКХ, а также местными исполнительными органами на основании изменений жилищного законодательства начинают работу по созданию национального публичного реестра субъектов управления многоквартирными жилыми домами. Он призван обеспечить прозрачность, подотчетность и равный доступ к информации в сфере ЖКХ.

Реестр будет включать актуальные сведения и данные по каждому зарегистрированному субъекту управления, включая соответствие его деятельности требованиям закона и подзаконных актов.

Таким образом, решается вопрос о закрытости данных по объектам кондоминиума. Например, когда собственники имущества при смене квартиры или нежилого помещения, в первое время, испытывают трудности с поисками нужной информации о том, кто управляет домом, какие обслуживающие организации закреплены к объекту, куда обращаться в случае возникновения вопросов по утвержденным тарифам, сметам или наступлении аварийных ситуаций.

Трудности испытывают и собственники нежилых помещений, так как при переоформлении они сталкиваются с необходимостью предоставления акта разграничения балансовой принадлежности и технических условий.

Также ведение реестра упростит работу жилищных инспекций и решит проблему преемственности ситуации по объектам при частой смене управляющих, председателей. Централизация информации повысит качество обработки обращений и жалоб со стороны собственников жилья, позволит ответить на вопросы по обоснованности расчета сметы расходов и затрат на год, на основании которых должны утверждаться ежемесячные тарифы.

На основании проверочных листов жилищного инспектора планируется выровнять работу самих субъектов в части открытия сберегательных счетов по каждому объекту на цели капитального ремонта, и повысит сроки о своевременности планируемых ремонтов, в целях недопущения домов до аварийных состояний.

Создание реестра — это шаг к цивилизованному и ответственному управлению жильем, где каждый собственник имеет право знать и контролировать, что происходит с их домом и деньгами.

Согласно утвержденным планам, запуск единой базы субъектов управления планируется в ближайшее время. До конца года все субъекты управления будут обязаны пройти регистрацию по присутствию на объекте управления, обновить сведения и провести своевременную перерегистрацию в случаях, если юридическая форма относится к КСК, в противном случае — к ним будут применены меры административного реагирования согласно Закону «О жилищных отношениях».

Создание реестра — не просто формальность, а реальный шаг к: устранению серых схем, сокращению злоупотреблений при управлении объектами кондомиумов; восстановлению доверия между жильцами и управляющими структурами.

Публичный реестр субъектов управления — важная антикризисная мера в реформировании сферы ЖКХ. Он станет основой для справедливого, прозрачного и эффективного управления многоквартирными домами во всех регионах страны.