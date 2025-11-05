Новый спорткомплекс строят на возвращенные активы в Кокшетау

83

Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию социальной инфраструктуры в Кокшетау завершается строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса. Правительством из Специального государственного фонда на эти цели было выделено 12,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В спорткомплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита, оснащенные сертифицированным оборудованием олимпийского стандарта, что позволит проводить в Кокшетау соревнования республиканского и мирового уровня IBA.

На территории спортивного комплекса будут располагаться два футбольных поля, поле для метания ядра и копья, игровые и тренировочные зоны, универсальные спортивные площадки и легкоатлетическая зона. Для маломобильных групп населения предусмотрено специальное оснащение.

Кроме того, планируется открытие универсального спортивного зала со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта. Здесь в том числе смогут повышать свои профессиональные навыки учащиеся Академии гражданской защиты МЧС РК, выпускающей профессиональных спасателей.

Также будет доступен зал на 650 мест с современными мультимедийными системами для культурно-массовых мероприятий.

На объекте уже завершены основные строительные работы, ведется внутренняя отделка, благоустройство и подведение инженерных сетей. Общая готовность объекта составляет 85%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

Реализация данного проекта повысит доступность круглогодичных спортивных объектов для населения и повысит вовлеченность в занятия спортом и ЗОЖ всех категорий граждан, отметили в Кабмине.

#строительство #спорткомплекс #возвращенные активы

Популярное

Все
Определился состав финалистов
Портрет Алии украсил набережную
Здесь качество – не лозунг, а система
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Мир, где умеют мечтать и летать
В отдаленном селе появилась новая школа
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
«О чем не скажут небеса»
Мясо, приправы и ничего лишнего
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
Услышать крик о помощи
Самокаты: где и как кататься
В основе – принцип прозрачности
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Сладкий вкус мечты
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Голубое топливо пришло в дома сельчан
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Глава государства принял учредителя группы компаний Qazaq S…
Саудиты построят подвесной стадион на вершине небоскреба
В Египте построили крупнейший в мире музей
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]