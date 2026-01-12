Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках принципа «Закон и порядок» полиция усиливает меры по предупреждению интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Совместно с «Казахтелеком» на call-центры, работающие по номерам 160 и 165, при поступлении звонка теперь автоматически включается аудиопредупреждение о видах интернет-мошенничества.



Чтобы защититься от мошенников:



– не сообщайте посторонним SMS-коды;



– не доверяйте звонкам от лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов;



– не переводите деньги на «безопасные» или «страховые» счета – таких счетов не существует.



Если вы столкнулись с противоправными действиями, немедленно сообщите в полицию по номеру «102».