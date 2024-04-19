Ножом в сердце житель Уральска убил собственную мать

Он признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд ЗКО

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В ноябре прошлого года Ш., находясь в своем доме в Уральске в нетрезвом состоянии, ввязался в словесный конфликт со своей матерью. В ходе ссоры он охотничьим ножом нанес один прямой удар в область груди потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Прокурор просил назначить Ш. окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона вопрос назначения подсудимому наказания оставила на усмотрение суда.

Сторона защиты просила о назначении подсудимому минимальной меры наказания. Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Санкция статьи 99 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

Суд назначил Ш. наказание по ст.99 ч.1 Уголовного кодекса – 10 лет лишения свободы.

Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Гражданский иск потерпевшим не заявлен.

Приговор суда вступил в законную силу.