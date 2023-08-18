Ну и верблюд этот воробей!

Общество
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Наталья Денисова

Новое потомство красивейших птиц появилось на первой страусиной ферме в Кызылординской области, созданной товариществом «Абай-Даулет» в Сырдарьинском районе.

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Птенцы страусов вылупились из яиц, помещенных в инкубатор, уже прошли период адаптации к открытой среде, и активно питаются и растут. За страусятами на ферме ухаживают птичницы Айткуль Жолбарысова и Айгуль Кишкенбаева, они же заняты хлопотами в помещении инкубатора. Здесь надо следить, чтобы температура подогрева яиц, из которых должен вылупиться следующий выводок, была постоянной, огромные килограммовые и больше, яйца по графику переворачивают, чтобы они прогревались равномерно. Когда появляются птенцы, в инкубатор закладывают новую партию свежих яиц.

Яйца на ферме от своих же страусов. Ферму прошлой весной зачинали с того, что завезли в Приаралье из-за границы девять семей африканских страусов, в каждой из них по три особи. Кстати, в тех местах, где эти страусы обитают в живой природе, люди их называют шутливо воробей-верблюд.

– У нас в планах завезти еще несколько семей и адаптировать их к нашему климату, будем выходить на промышленное производства яиц и мяса страусов, – рассказывает заместитель директора ТОО «Абай-Даулет» Жасулан Турлыбеков. – Сейчас и те самочки, что есть в хозяйстве, активно несутся, поголовье не болеет, надеемся сделать наш бизнес не только красивым и интересным, но и прибыльным.

Мясо страуса, кстати, на казахстанском рынке начинается по цене от семи тысяч тенге за килограмм, отдельные части, филе, идут по пятнадцать тысяч, страусиные яйца стоят четыре тысячи тенге.

– При этом при правильном уходе африканские страусы неприхотливые, важно, чтобы у них был непродуваемый сухой вольер, достаточно сбалансированный корм, возможность много двигаться, – рассказывает Турлыбеков. – И они переносят и нашу жару, и наши знаменитые кызылординские холода с ветрами.

Инкубатор на старусиной ферме сейчас заполнен, птенцы вылупляются ежедневно, за каждым из них ухаживают, стараясь выходить все поголовье.

– Это очень интересное занятие – уход за такими птицами, – говорит Жасулан Турлыбеков. – И кормить интересно, и просто наблюдать за ними. Страусы, кстати, совсем не злобные и не глупые птицы, как их показывают в некоторых мультфильмах, и привязываются к человеку. У нас есть красавцы, которые уже здесь, в Кызылорде, достигли трехметрового роста. Начинаешь гордиться сделанной работой, когда видишь, что задумка удалась, и что все идет хорошо.

#Кызылординская область #ферма #птенцы #страусы #страусиная ферма #Абай-Даулет»

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