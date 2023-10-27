Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских параигр

Это восьмая золотая медаль для сборной Казахстана

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал обладателем золотой медали по параплаванию на Азиатских параиграх в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Он отплыл дистанцию 200 м за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских параигр.

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек. Обладателем третьего золота стал Ергали Шамей. Четвертое золото в копилку сборной принес Олжас Оразалиулы. Пятое золото добыл Нурдаулет Жумагали. Шестое золото завоевал Дастан Мукашбеков. А Диас Кенжебек стал обладателем седьмой золотой медали.