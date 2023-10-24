Третье золото завоевал для Казахстана Ергали Шамей
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Второе место занял казахстанец Асылан Нурдаулетов
Ергали Шамей стал чемпионом Азиатских параигр по парадзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
Спортсмены из Казахстана заняли два первых места по парадзюдо. В решающей встрече Ергали Шамей боролся с соотечественником Асыланом Нурдаулетовом.
Таким образом, казахстанские парадзюдоисты положили в копилку команды Казахстана третью золотую и пятую серебряную медали.
Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек.