Третье золото завоевал для Казахстана Ергали Шамей

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Ергали Шамей стал чемпионом Азиатских параигр по парадзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Спортсмены из Казахстана заняли два первых места по парадзюдо. В решающей встрече Ергали Шамей боролся с соотечественником Асыланом Нурдаулетовом.

Таким образом, казахстанские парадзюдоисты положили в копилку команды Казахстана третью золотую и пятую серебряную медали.

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек.