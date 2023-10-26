Диас Кенжебек завоевал золотую медаль на Азиатских параиграх

Это уже седьмое золото в копилке Казахстана

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстанец Диас Кенжебек стал обладателем золотой медали по параплаванию на Азиатских параиграх в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Отмечается, что он проплыл дистанцию 100 м за 1:05:42 и обновил рекорд Азии и Азиатских пара игр.

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек. Обладателем третьего золота стал Ергали Шамей. Четвертое золото в копилку сборной принес Олжас Оразалиулы. Пятое золото добыл Нурдаулет Жумагали. Шестое золото завоевал Дастан Мукашбеков.

Также казахстанец Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории до 88 кг, он поднял 203 кг.

Первое место досталось спортсмену, поднявший 242 кг, а второе место занял китаец с результатом 225 кг.