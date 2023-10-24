Олжас Оразалиулы стал чемпионом Азиатских параигр

Это четвертая золотая медаль для Казахстана

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстанец Олжас Оразалиулы стал обладателем золотой медали по парадзюдо в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Спортсмен выступал в весе 73 кг (класс J2). В борье за золотую медаль он одолел узбекского спортсмена Феруза Саидова.

А казахстанка Камиля Досмалова заняла второе место по паратаеквондо на Азиатских параиграх. В борьбе за золотую медаль она уступила спортсменке из Ирана. Поединок проходил в весовой категории К44-57 кг.

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев. Второе золото принесла Казахстану Акмарал Науатбек. Обладателем третьего золота стал Ергали Шамей.