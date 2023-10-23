Акмарал Науатбек стала чемпионкой Азиатских параигр

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент

Это второе золото для сборной Казахстана

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в весе 48 кг по парадзюдо в классе J2, завоевала еще одну медаль высшей пробы Азиатских параигр в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В финальной схватке она одолела спортсменку Ли Личин из Китая.

Напомним, первую золотую медаль Азиатских параигр завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев.

Ранее казахстанские спортсмены принесли в копилку страны 3 медали. Позже Турсынай Кабыл стала серебряным призером Азиатских параигр.

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