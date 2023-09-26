Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером Азиатских игр

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент

В копилке Казахстана это уже восьмая медаль.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиады в весовой категории до 100 кг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В схватке за медаль Шархан встретился с соперником из Южной Кореи – Джонхун Воном.

Отмечается, что казахстанский дзюдоист победил иппоном.

Это пятая медаль для дзюдоистов и восьмая в общей копилке Казахстана на этих играх. В активе отечественных мастеров татами одна серебряная и четыре бронзовых награды.

24 сентября "серебро" в весе до 48 кг выиграла дзюдоистка Абиба Абужакынова, Магжан Шамшадин завоевал "бронзу" в весе до 60 кг. 4-ю медаль в копилку сборной Казахстана принесла Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг. Позже Абылайхан Жубаназар, выступающий в весе до 81 кг, в схватке за бронзовую медаль одержал победу над Мусо Собировым из Узбекистана.

Напомним, 3- комплекта наград выиграла сборная Казахстана на соревнованиях по пулевой стрельбе. Ранее бронзовую медаль Азиады в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин. Еще одну "бронзу" выиграл дуэт Ислам Сатпаев/Александра Ле по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Мужская команда Казахстана выиграла серебряную медаль в пулевой стрельбе на Азиатских играх.

#медаль #дзюдо #бронза #Азиада #Нурлыхан Шархан

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