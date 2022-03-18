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Нужны сильные регионы
Азамат Саменов, ведущий эксперт Центра АО «Институт экономических исследований»

В Президентской программе политических реформ озвучен актуальный принцип: «Сильные регионы – сильная страна». В этой связи предложение Главы государства о воссоздании трех областей соответствует текущим планам по усилению политической и экономической ответственности регионов.

Теперь областей вместе с мегаполисами в стране будет 20. Новый статус окажет благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие административных центров новых областей, приток инвестиций и более эффективное решение местных проблем за счет более рационального территориально-административного деления.

В настоящее время в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях проживают 4,8 млн человек. Карагандинская является самой крупной по территории.

Предложенное деление поз­волит по-новому решать имеющиеся проблемы. Во-первых, по обновлению основных фондов производства в индустриальном регионе уже в рамках Улытауской и Карагандинской областей. Моногород Жезказган получит безусловный импульс в статусе областного центра.

Во-вторых, развитие города Капшагая (который могут переименовать в Кунаев) как нового областного центра Алматинской области позволит, скорее всего, снизить демографическую нагрузку с Алматы. При этом Талдыкорган станет административным центром новой Жетысуской области, а местные органы смогут сконцентрироваться на решении местных проблем.

В-третьих, придание статуса областного центра Семею вновь созданной Абайской области будет соответствовать исторической справедливости и текущему положению дел в регионе. Численность населения Семея (327 тыс.) практически не уступает Усть-Каменогорску (333 тыс. чел.). В Абайской области будут проживать около 661 тыс. человек, в Восточно-Казахстанской – более 700 тыс.

Новое территориальное деление позволит иначе взглянуть на проблемы инфраструктурной обеспеченности регионов, в том числе и в отдаленных сельских территориях на основе внедряемой в стране Системы региональных стандартов.

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