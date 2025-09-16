фото автора

Растет спрос

Мало знать свою специальность, нужно еще владеть digital-технология­ми – примерно такой запрос сегодня получают от промышленных компаний учебные заведения, занимающие­ся подготовкой технарей. На днях в рамках Года рабочих профессий представителям СМИ дали возможность свои­ми глазами увидеть, как эту задачу решают в Усть-Каменогорском высшем политехническом колледже.

За последние годы бывший индустриаль­ный техникум серьезно обновил учебно-материальную базу. Здесь открыли IT-центр, переоснастили лаборатории электроники, мехатроники, теплотехники. Создали центры альтернативной энергетики плюс World Skills…

С этого года в колледже появился еще агродрон – главный помощник при подготовке специалистов по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. По словам мастера по обучению Виталия Тихонова, спрос на таких инженеров огромный.

Фермерские хозяйства одно за другим переходят на беспилотники, когда речь идет об обработке полей от сорняков и вредителей. «Птички» несут аграриям прямую выгоду. Во-первых, весь запас в 40 литров попадает строго на нужные посевы – за это отвечает компьютерная программа дрона. Беспилотник по заданному алгоритму поднимается в воздух, проводит опрыскивание участка с погрешностью в полметра и возвращается домой, то есть в стандартную позицию. При этом дрону не нужны взлетно-посадочная полоса, дорогостоящие услуги пилота, согласования с авиационной администрацией.

– Намного дешевле, чем нанимать кукурузник, – пояснил преподаватель. – Мы смотрели эксплуатационные расходы – изнашиваются пропеллеры, некоторые другие детали. Но их замена обходится недорого. Была ситуация в одном хозяйстве, когда в силу непредвиденных обстоятельств агродрон стоимостью 12 миллионов тенге упал и разбился. Из него извлекли черный ящик, бортовой компьютер, по частям заново собрали. И в итоге весь ремонт обошелся в сумму меньше миллиона. Мы начали готовить операторов беспилотников, потому что на таких специалистов большой спрос. Механик-тракторист с беспилотником точно не справится. Нужны специальные знания.

Фишка колледжа, как, впрочем, и других технических учебных заведений региона, – в дуальном обучении, то есть максимально практическом. По словам директора по развитию машинострои­тельного ТОО «Силумин-Восток» Натальи Макридиной, их компания выпускает сложнейшее ответственное оборудование, связанное с электротехникой. От персонала требуются знания, внимательность, навык. Поэтому здесь двумя руками «за», когда студенты приходят на производственную практику.

– Мы готовы прямо «дорожные карты» по практике прописывать. Готовы, чтобы студенты максимально много находились на производственной площадке, – делится руководитель. – Ребятам в этом случае проще вливаться в рабочий процесс.

Продукция «Силумина» – это электротехнические шкафы, насосное оборудование, шкафы автоматизации, запорная арматура и многое другое. Как и на всех промпредприятиях региона, в ТОО испытывают острый голод на рабочие кадры. Каждый год компания принимает на практику 20–25 студентов, сразу предлагая различные «плюшки»: зарплату, сохранение места на время службы в армии, гибкий график при поступлении в вуз, повышение квалификации… Здесь готовы обговаривать даже образование в университете на платной основе – лишь бы оставить в штате увлеченного, толкового молодого специалиста.

Молодежь, к слову, незамыленным глазом чаще видит варианты для «цифры». Выпускник колледжа этого года Артем Дементьев с ходу перечисляет ниши: цифровые технологии можно применить при сборке изделий, на этапе контроля качества, в ходе тестирования…

– На ознакомительной практике у многих ломается умозрительная картинка о том, что такое промышленное предприятие, – рассказал молодой электромонтажник. – Некоторых пугает сложность производства. Мне во время практики, наоборот, понравился сам процесс. Было интересно понять, как делают изделия под заказ, как выполняется план.

Отличная команда

В планах ТОО «Силумин-Восток» – выпуск печатных плат по электронике. Компания уже взялась за маркетинговое исследование и бизнес-план. И, конечно, здесь рассчитывают, что получат от политехнического колледжа специалистов, готовых и за станок встать, и использовать ИИ на автоматизированном комплексе.

На Усть-Каменогорской теплоэлектроцентрали студенты начинают практику с центра обучения. Индустриальный техникум, к слову, в свое время открыли в качестве кузницы кадров как раз для ТЭЦ. Первые выпускники заканчивали обучение в мастерских теплостанции. И по сей день колледж и предприятие – это отличная команда в дуальном обу­чении. Учебное заведение по целевому госзаказу готовит для крупнейших ТЭЦ квалифицированных рабочих, а станции буквально со второго курса принимают практикантов.

Первые двухнедельные посещения – чисто ознакомительные, чтобы у ребят сложилось представление о производстве, оборудовании. На третьем-четвертом курсах начинается погружение в реальную рабочую среду в цехах, мастерских. Студенты могут выйти работать в смену, получают зарплату. Более того, с 2023 года свой филиал на теплостанции открыл Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, и после колледжа ребята могут здесь же, на ТЭЦ, получить высшее образование. Работают и учатся одновременно.

– В штате предприятия предусмотрена даже специальная позиция производственного наставника, – пояснила менеджер корпоративного центра обу­чения Наталья Слабодчикова. – Они проходят подготовку и аккредитацию в Областной палате предпринимателей. Плюс мы на предприятии ведем стажировки преподавателей. Очень большое взаимодействие проходит в формате круглых столов, обсуждений, внедрения новых курсов.

Изюминка центра обучения – полигон по тепловой и электрической энергетике. Его создали больше 15 лет назад как часть культуры техники безопасности и оснастили образцами действующего оборудования. Например, на «тепловой» площадке представлены все виды насосов, турбина, различные подшипники, запорная арматура и т. д. Каждая деталь разрезана, чтобы наглядно показать устройство в сечении. Все можно посмотреть, потрогать. Есть даже тренога со страховочным устройством, которую используют при работах на глубине. В «электрической» части полигона собраны образцы светильников, выключателей, релейных устройств и многое другое. По словам менеджера, каждый практикант сначала здесь получает предварительное представление об оборудовании и только потом приходит в цех.

Дуальное обучение лежит также в основе подготовки кадров колледжем для «Казцинка», Ульбинского металлургического завода, «Востокмашзавода» и других промышленных компаний. Принцип такой: 20% теории, 80% практики.

– Наши партнеры – это не просто предприятия-работодатели, – заключил директор колледжа Исатай Исин. – Они соавторы образовательного процесса. Выпускники выходят не только со знаниями специальности, они знают предприятия изнутри. Более того, работа с нейросетью, робототехника, устойчивое производство – это не слова из футуристических презентаций, это наша реальность.