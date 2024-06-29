NYT выступил за выход Байдена из президентской гонки

Газета, характеризуя Трампа, пишет, что он «зарекомендовал себя как серьезная угроза демократии, неустойчивая и своекорыстная фигура, недостойная общественного доверия», передает Kazpravda.kz

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Дебаты между президентом США демократом Джо Байденом и бывшим главой государства республиканцем Дональдом Трампом, которые претендуют на выдвижение кандидатами на президентский пост, показали, что Демократической партии следует искать замену Байдену, считает редакционный совет The New York Times, на которую ссылается Интерфакс.

«Самый очевидный путь для демократов (...) - это честно сказать американской общественности и признать, что мистер Байден не может продолжать свою предвыборную гонку, и начать процесс выбора кого-то более способного занять его место, чтобы победить мистера Трампа в ноябре», - говорится в публикации.

В ней отмечается, что во время дебатов «президент предстал как тень великого государственного служащего». Поэтому «величайшая государственная услуга, которую Байден может сейчас оказать, это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

По оценке авторов статьи, «на Демократической партии лежит бремя поставить интересы нации выше амбиций одного человека», в партии «есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить четкую, убедительную и энергичную альтернативу второму президентству Трампа».

Газета, характеризуя Трампа, пишет, что он «зарекомендовал себя как серьезная угроза демократии, неустойчивая и своекорыстная фигура, недостойная общественного доверия».

Она отмечает, что Трамп систематически пытался подорвать честность выборов. Его сторонники публично изложили план действий на период до 2025 года, который даст ему возможность выполнить самые крайние из его обещаний и угроз.

«Если он будет возвращен на свой пост, он поклялся стать президентом другого типа, не сдерживаемым ограничениями власти, встроенными в американскую политическую систему», - говорится в статье.