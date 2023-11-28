О достижении важных договоренностей между Казахстаном и Того заявил Токаев

Президент
773
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

После двусторонних переговоров глава нашего государства и президент Того выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Гнассингбе за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Казахстан. По мнению главы государства, визит президента Того открывает путь к развитию отношений между двумя странами и подтверждает высокий уровень наших связей с Африканским континентом.

«Укрепление сотрудничества со странами Африки – одно из основных направлений внешней политики Казахстана. Несмотря на то, что наши государства находятся далеко друг от друга, мы готовы к налаживанию более тесных контактов с Того. Мы полностью поддерживаем стремление этой страны к взаимовыгодному сотрудничеству. В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того. За это время укрепилось сотрудничество, основанное на дружбе и взаимной поддержке. Сегодня имеется огромный потенциал для придания ему нового импульса. Мы только что обсудили этот вопрос и достигли важных договоренностей. Всё это способствует активизации связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что провел переговоры с лидером Того по вопросам сельского хозяйства, новых технологий, совместной разработки полезных ископаемых, производства и инвестиций.

«Мы договорились поручить правительствам наших стран принять конкретные меры по увеличению товарооборота. В частности, мы отметили, что Казахстан имеет огромные возможности для экспорта зерновых культур в Того. Как известно, по инициативе нашей страны была создана Исламская организация по продовольственной безопасности. Я призвал Того стать членом данной организации и использовать ее потенциал», – заявил президент.

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан и Того богаты природными ресурсами и имеют возможности для совместной работы по разведке, добыче и освоению месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов.

«Я отметил готовность казахстанских предпринимателей изучить возможности горнодобывающей промышленности Того. Наряду с этим состоялось всестороннее обсуждение сотрудничества между двумя странами в транспортно-логистической сфере. Казахстану было предложено рассмотреть потенциал порта Ломе, который по масштабам своей деятельности занимает второе место в Западной Африке. Мы должны приложить все усилия для развития взаимовыгодного партнерства. Поэтому я пригласил предпринимателей Того принять в следующем году участие в Международном форуме Астана, где они смогут ознакомиться с экономическим потенциалом Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим президент подчеркнул важность налаживания культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Ломе.

«Это позволит двум народам лучше узнать друг друга. Я предложил молодежи Того обучение в вузах Казахстана. Мы договорились утвердить почетных консулов наших стран, чтобы придать новый импульс нашим отношениям. Достигнутые соглашения, несомненно, будут способствовать укреплению сотрудничества», – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши страны установили тесные отношения как на международном, так и на региональном уровнях и имеют схожие позиции по многим актуальным вопросам.

«Особенно успешно развивается наше взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках таких структур, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества, Африканский Союз», – сказал президент Казахстана.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит президента Гнассингбе в нашу страну имеет поистине историческое значение и придаст новый импульс расширению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что данный визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Центральной Азией и Африкой.

В свою очередь Фор Эссозимна Гнассингбе заявил, что Того уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном и заинтересовано в развитии стратегического партнерства не только на межрегиональном, но и на континентальном уровне.

«Думаю, Того может представлять интерес для казахстанских инвесторов как страна, имеющая налаженный товарооборот со странами Западной Африки, общее население которых превышает 300 миллионов человек. Мы рады развитию нашего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Сегодня Казахстан обладает большими возможностями по поставке зерна в Того. Ваша страна добилась значительных успехов в цифровизации. Мы также намерены реализовать в нашей стране проекты по цифровизации и наладить сотрудничество в этом направлении. Мы можем многому научиться у Вас в этом отношении», – сказал президент Гнассингбе.

Напомним, ранее состоялись переговоры в узком и расширенном составах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе.

#политика #Токаев #президент #экономика #международное сотрудничество #Африка #Того

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независи…
Токаев: Казахстан заинтересован в укреплении связей с Того
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Фором Эссозимной Гн…
Президента Тоголезской Республики торжественно встретили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]