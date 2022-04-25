​​​​​​​О качестве жизни

Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

В первом чтении палате предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. Инициированный депутатами законопроект реализуется в рамках концепции «слышащего государства» и направлен прежде всего на создание более благоприятных условий жизни для лиц с инвалидностью и дальнейшее совершенствование законодательства в сфере их социальной защиты.

На обсуждение депутатов вносится и проект закона о ратификации казахстанско-китайского межправительственного Соглашения по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

Проект повестки пленарного заседания содержит также поступивший в Мажилис новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законопроект о ратификации Соглашения об учреждении Института глобального «зеленого» роста.