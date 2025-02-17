О крупнейшем мошенничестве в истории США заявил Маск

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мошенничество связано с социальными пособиями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории, комментируя информацию о том, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Таким образом, миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который обратил внимание на то, что официальное число получающих социальные пособия американцев (394 миллиона) значительно превышает численность населения США (334 миллиона человек).

«Да, намного больше «соответствующих» номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», - написал Маск.

По словам предпринимателя, число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионов человек.

Ранее Маск опубликовал таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один «долгожитель», отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. 

«Может быть, «Сумерки» реальны, и есть много вампиров, получающих социальное пособие», - добавил Маск.

 

 

#мошенничество #США #Илон Маск

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