О любви и прозрении

Статьи
215
Наталия Хомс

Лирическая опера Петра Ильича Чайковского «Иоланта» впервые прозвучала в концертном исполнении солистов Международной оперной академии в сопровождении симфонического оркестра и хора театра «Астана Опера».

Долгожданная встреча с пос­ледней оперой великого русского композитора, воспевающей целительную силу любви, ждала поклонников классической музыки в первый день весны. Дирижером выступил Руслан Баймурзин, режиссером-постановщиком – Еренбак Тойкенов.

Работая над музыкальной драмой «Иоланта», вдохновленный поэмой Генриха Герца «Дочь короля Рене», Чайковский обещал, что ее слушатели не смогут сдержать слез. Поэтому перед молодыми исполнителями была поставлена непростая задача: прожить историю, наполненную глубоким философским смыслом.

– В одноактном произведении «сжато» столько всего и по музыке, и по содержанию, что можно было разделить оперу на два-три акта. Прекрасная музыка, завораживающий сюжет никого не оставляют равнодушными. Выбор пал именно на эту оперу неслучайно, потому что она как будто написана специально для молодых исполнителей, – отмечает Руслан Баймурзин. – Гений Чайковского затронул множество сердец, и по сей день его музыка трогает до глубины души как слушателей, так и исполнителей. Прикосновение к таким шедеврам приводит в трепет и приносит большое удовольствие.

В спектакле использован технический потенциал большой сцены столичного театра, задействованы видеопроекции, возможности сценического света. В то же время это постановка в авангардном стиле с минимальными декорациями, костюмами и реквизитом, так как особое внимание уделено содержанию, раскрытию главной философской идеи существования иного мира, споры о котором продолжаются несколько веков.

– У нас на сцене минимализм, и это, конечно, придает свои сложности работе молодых исполнителей. Обычно, когда много декораций, артисты как бы с ними «сливаются», и многие вещи можно теми же декорация­ми и костюмами «прикрыть», а вот когда их нет – надо по-актерски много работать, заполнять сцену, – объясняет режиссер-пос­тановщик Еренбак Тойкенов.

Сюжет «Иоланты» повествует о незрячей девушке. Она не догадывается о своей слепоте, однако нежданные гости, случайно попавшие в скрытый в лесу дворец, раскрывают ей тайну, которую близкие скрывали. Апофеоз оперы – спор главных героев о свете. Гость, граф Водемон, нас­таивает, что постигнуть мир и замыслы Всевышнего можно только обладая внешним зрением, а девушка убеждена, что для этого достаточно зрения внутреннего.

– Я первый раз исполняю заглавную партию, это большая ответственность. Подготовка шла интенсивно. К нам приезжали именитые мастера – заслуженный деятель искусств России, руководитель молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин и всемирно известный оперный певец, народный артист Армении Барсег Туманян. Они работали с нами над партиями, произношением, образами. Роль Иоланты непростая. Я стараюсь передать ее состояние через эмоции, движения, слова, внутреннее волнение, – говорила слушательница второго курса Международной оперной академии «Астана Опера» Улпан Аубакирова.

В премьерном спектакле на сцену вышли Саян Исин, Назым Сагинтай, Асем Аубакирова, Эльмира Шпекпаева, Расул Жармагамбетов, Нурканат Тапиев, Динмухамед Кошкинбаев, Валерий Селиванов, Жандарбек Еркинбаев.

Отметим, что для слушателей Международной оперной академии «Астана Опера» концертное исполнение «Иоланты» Петра Ильича Чайковского – уже второе сценическое воплощение шедевров мировой классики, первым спектаклем был «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта.

Популярное

Все
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Директора детской деревни семейного типа «Шанырак» отстранили от работы. Такое решение приняли в управлении образования Атырауской области после скандала с воспитанниками
Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная
Троих жителей Петропавловска, подозреваемых в убийстве почти 50 косуль, задержали полицейские Северо-Казахстанской области
В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня с Шекспиром»
Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?
В этническом стиле
Осторожно на поворотах!
Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост
Как за каменной стеной?
О любви и прозрении
Эфиры от сердца
Первенство планеты – в Щучинске
В поиске ориентиров
Очередная победа Шавката
Дороги, которые мы выбираем
Компенсация затрат
Гендерность дошла до туалетов
Весеннее настроение
Аграрный кризис по-европейски
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Как казахстанцы отдохнут в марте
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных представителей
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Весеннее настроение
Эфиры от сердца
Как за каменной стеной?
Очередная победа Шавката

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]