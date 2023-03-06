О любви и прозрении

Долгожданная встреча с пос­ледней оперой великого русского композитора, воспевающей целительную силу любви, ждала поклонников классической музыки в первый день весны. Дирижером выступил Руслан Баймурзин, режиссером-постановщиком – Еренбак Тойкенов.

Работая над музыкальной драмой «Иоланта», вдохновленный поэмой Генриха Герца «Дочь короля Рене», Чайковский обещал, что ее слушатели не смогут сдержать слез. Поэтому перед молодыми исполнителями была поставлена непростая задача: прожить историю, наполненную глубоким философским смыслом.

– В одноактном произведении «сжато» столько всего и по музыке, и по содержанию, что можно было разделить оперу на два-три акта. Прекрасная музыка, завораживающий сюжет никого не оставляют равнодушными. Выбор пал именно на эту оперу неслучайно, потому что она как будто написана специально для молодых исполнителей, – отмечает Руслан Баймурзин. – Гений Чайковского затронул множество сердец, и по сей день его музыка трогает до глубины души как слушателей, так и исполнителей. Прикосновение к таким шедеврам приводит в трепет и приносит большое удовольствие.

В спектакле использован технический потенциал большой сцены столичного театра, задействованы видеопроекции, возможности сценического света. В то же время это постановка в авангардном стиле с минимальными декорациями, костюмами и реквизитом, так как особое внимание уделено содержанию, раскрытию главной философской идеи существования иного мира, споры о котором продолжаются несколько веков.

– У нас на сцене минимализм, и это, конечно, придает свои сложности работе молодых исполнителей. Обычно, когда много декораций, артисты как бы с ними «сливаются», и многие вещи можно теми же декорация­ми и костюмами «прикрыть», а вот когда их нет – надо по-актерски много работать, заполнять сцену, – объясняет режиссер-пос­тановщик Еренбак Тойкенов.

Сюжет «Иоланты» повествует о незрячей девушке. Она не догадывается о своей слепоте, однако нежданные гости, случайно попавшие в скрытый в лесу дворец, раскрывают ей тайну, которую близкие скрывали. Апофеоз оперы – спор главных героев о свете. Гость, граф Водемон, нас­таивает, что постигнуть мир и замыслы Всевышнего можно только обладая внешним зрением, а девушка убеждена, что для этого достаточно зрения внутреннего.

– Я первый раз исполняю заглавную партию, это большая ответственность. Подготовка шла интенсивно. К нам приезжали именитые мастера – заслуженный деятель искусств России, руководитель молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин и всемирно известный оперный певец, народный артист Армении Барсег Туманян. Они работали с нами над партиями, произношением, образами. Роль Иоланты непростая. Я стараюсь передать ее состояние через эмоции, движения, слова, внутреннее волнение, – говорила слушательница второго курса Международной оперной академии «Астана Опера» Улпан Аубакирова.

В премьерном спектакле на сцену вышли Саян Исин, Назым Сагинтай, Асем Аубакирова, Эльмира Шпекпаева, Расул Жармагамбетов, Нурканат Тапиев, Динмухамед Кошкинбаев, Валерий Селиванов, Жандарбек Еркинбаев.

Отметим, что для слушателей Международной оперной академии «Астана Опера» концертное исполнение «Иоланты» Петра Ильича Чайковского – уже второе сценическое воплощение шедевров мировой классики, первым спектаклем был «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта.