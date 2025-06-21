О металлах и цифровизации юстиции

Общество
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В республике заметно увеличились объемы переработки цветных металлов. Теперь алюминий, медь, цинк и свинец идут в производство с высокой добавленной стоимостью. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Галымжан Торебек.

Фото: СЦК

Переработка первичного алюминия в прошлом году составила 54 тыс. тонн, а в текущем планируется переработать 93 тыс. тонн. В 2021-м был принят Закон «О промышленной политике», направленный на обеспечение отечест­венных товаропроизводителей сырьем, куда позже были внесены изменения, благодаря которым казахстанские предприятия получили возможность закупать сырье по цене на 5% ниже уровня Лондонской биржи металлов.

Это дало толчок развитию алюминиевой промышленности. В секторе сегодня работают более 16 компаний, постоянно расширяется ассортимент и наращиваются объемы выпускаемой продукции. При этом общий объем производства алюминия в Казахстане составляет 265 тыс. тонн, из которых 163 тыс. тонн подвергаются глубокой переработке и превращаются в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это способствует диверсификации экономики и повышает ее конкурентоспособность.

Об основных направлениях цифровых преобразований, реа­лизуемых для повышения эффективности в работе органов юстиции, на брифинге в СЦК рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков. В частнос­ти, проект «Е-Заңнама» создан для объединения всех процессов законотворчества в единой системе и считается одним из флагманских в области цифровизации нормотворчества.

Минюст запустил цифрового юрисконсульта на основе искусственного интеллекта. Он работает в режиме 24⁄7 на платформе «Әділет» и консультирует граждан по широкому кругу правовых вопросов. Следующим этапом станет внедрение смарт-ассис­тента, который будет оказывать экс­пертную поддержку разработчикам НПА: автоматически генерировать рекомендации по внесению изменений, выяв­лять дублирующие и противоречащие действующему законодательству нормы, анализировать коррупцио­генные факторы.

Цифровой судебный исполнитель инициирует и сопровождает исполнительное производство в автоматическом режиме без участия человека. Это решение позволило исключить человечес­кий фактор, снизив тем самым коррупционные риски и значительно ускорив процесс взыскания долгов. Социальным преимущест­вом проекта стало снижение финансовой нагрузки на граждан.

– Если раньше при привлечении частного судебного исполнителя должник обязан был выплатить до 25 процентов от суммы долга в виде комиссии, то теперь благодаря автоматизации процесса эти расходы исключены. В результате граж­дане сэкономили более 1,2 миллиарда тенге, – пояснил вице-министр.

Процедура выдачи нотариусом исполнительной надписи тоже оцифрована для прозрачности и защиты прав сторон. Минюс­том также создана единая цифровая система «Е-Заң көмегі», обеспечивающая оказание гарантированной государственной юридической помощи в элект­ронном формате. А в целях цифровизации судебно-экспертной дея­тельности внедрена система
«Е-Сараптама».

#промышленность #цифровизация #юстиция #СЦК #металлы

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