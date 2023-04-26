О многомиллиардных хищениях фирмы, аффилированной со структурами Сатыбалдыулы, сообщили в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура и Правительство подписали дорожную карту по реформированию дорожно-транспортной инфраструктуры в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.

Фото: Kazpravda.kz и пресс-служба Генпрокуратуры РК

26 апреля под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное результатам проверок в сфере автомобильных дорог.

В работе коллегии приняли участие первый вице-премьер Роман Скляр, руководители из Администрации президента, Правительства, центральных, местных и правоохранительных органов.

Асылов сообщил, что по поручению президента прокуроры комплексно проверили состояние автодорог, от планирования и до приемки работ.

Итоги проверок вскрыли массу нарушений, в том числе оплату заказчиками невыполненных работ, завышение сметной стоимости, отклонение от проектов, несоблюдение строительных норм и другие.

«На сегодня по материалам проверок возбуждены уголовные дела, виновные привлекаются к уголовной ответственности, принимаются меры по возмещению ущерба.

К примеру, правоохранительными органами расследуются факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог Калбатау – Майкапшагай и Караганда – Балхаш.

Эти участки дорог протяженностью более 800 км строятся за счет средств внешних займов консорциумами с иностранным участием, в рамках которых ТОО «СП КазГерСтрой» (аффилировано со структурами К. Сатыбалды) привлекалось в качестве соисполнителя работ.

Только по проекту Калбатау – Майкапшагай ТОО «СП КазГерСтрой» потратило значительную часть аванса в 21,4 млрд тенге на другие, не связанные с автодорогой цели, в том числе оплату кредита. Для этого подрядчик использовал подозрительные схемы вывода капитала», – озвучили вопиющие нарушения в ГП.

Вне уголовного дела по актам прокуроров предотвращены потери бюджета почти на 35 млрд тенге, в дисциплинарном и административном порядке наказано более 600 человек.

Так, в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях прокуроры пресекли решение местных властей отремонтировать не нуждающиеся в этом участки дорог районного и областного значения, тем самым сэкономив почти миллиард бюджетных тенге.

По выявленным системным нарушениям Генпрокуратура внесла представление в Правительство.

Кроме того, высший надзорный орган совместно с Правительством выработал ряд инициатив по реформированию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Первое. Для решения проблемы дефицита финансирования дорожных проектов предложено создать дорожный фонд, где будут аккумулированы транспортные налоги, акцизы на топливо, сборы от платных дорог, суммы штрафов, возмещенного ущерба в сфере автодорог и другие поступления.

Второе – для преодоления дефицита строительных материалов (в том числе битума) и продления срока эксплуатации предложено перейти на автодороги с бетонным покрытием для республиканской сети с сохранением асфальта для местных и уличных дорог.

Третье – усилить контроль качества транспортных путей посредством полного их охвата государственной экспертизой и введения независимого общественного мониторинга дорожно-строительных работ.

Четвертое. Учитывая неэффективность действующей модели технадзора за строительством дорог, в качестве пилотного проекта передать его Центру качества дорожных активов.

Пятое – увеличить финансирование науки автодорожной отрасли, что позволит широко внедрить передовые технологии возведения дорог и другое.

Для реализации обозначенных предложений Берик Асылов и Роман Скляр подписали Дорожную карту на 2023-2024 годы с закреплением ответственных должностных лиц.

Контроль за реализацией дорожной карты возложен на МИИР и Генеральную прокуратуру.