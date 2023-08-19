О неблагоприятных метеоусловиях предупредили казахстанцев

Общество
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Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в шести городах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет.

Фото: kazpravda.kz

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в шести городах:

Астана, Караганда, Темиртау: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городам ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. 

Алматы, Актобе: сутки 19 августа, ночью 20 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городам ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Атырау: метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

#Астана #Алматы #Темиртау #Атырау #Актобе #Караганда #экология #воздух #загрязнение

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