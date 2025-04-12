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В Национальной академии наук при Президенте РК прошли мероприятия, посвященные Дню работников науки. Перед началом торжест­венного собрания состоялась выс­тавка научных и инновацион­ных разработок, а также посадка «Сакур Сатпаева» в знак уважения к историческому наследию республики.

Открывая мероприятие, президент НАН РК Ахылбек Куришбаев поздравил собравшихся и всю научную общественность страны. В своем выступлении он подчеркнул, что отмечать дос­тижения ученых, признанных лучшими по итогам прошедшего года, вручать им государственные и ведомственные награды, юбилейные нагрудные знаки, а также жилищные сертификаты стало доброй традицией.

По его словам, на IV заседании Национального курултая Глава государства уделил особое внимание науке и отметил, что в современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Все успехи в истории человечества достигнуты благодаря знаниям. В эпоху передовых технологий наука – главный двигатель прогресса.

– Начиная с 2019 года инвестиции в образование и науку выросли более чем в пять раз, определены меры социальной помощи молодым ученым, включая предоставление им жилья. Принят новый Закон «О науке и технологической политике», – отметил Ахылбек Куришбаев.

2024-й в Национальной академии наук называют годом ее институционального становления на основе обновленной законодательной и нормативной базы. НАН в соответствии с новым законом стала единственной высшей научной организацией страны, получив статус «при Президенте РК». В соответствии с новыми правилами избран и основной состав ее членов. Исходя из опыта двадцати передовых стран разработана и утверждена стратегия развития академии до 2035 года.

Особое внимание участников мероприятия глава НАН РК заострил на системных недостатках в сфере отечест­венной науки и пробелах в работе профильных ведомств. В связи с этим он рассказал об изучении мирового опыта и трендов в развитии. Ахылбек Куришбаев отметил, что благодаря политике нашего Президента науке оказывается беспрецедентная государственная поддержка, такого раньше не было. Однако надо признать, что в научной сфере было допущено много системных ошибок и теперь предстоит восполнять эти пробелы.

Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что академия – это чисто профессио­нальная среда и недопустимо, чтобы академиками становились люди, далекие от науки. К сожалению, в истории были факты, когда в числе академиков были коррупционеры и мошенники...

Говоря о проделанной работе, Ахыл­бек Куришбаев проинформировал, что на сегодняшний день утверждены семь приоритетных направлений развития науки, которые охватывают практичес­ки весь спектр объектов исследования и отраслей. Они делятся на 153 специализированных научных направления, и бюджетные средства между ними распределяются поровну. В связи с этим академией предложена новая система приоритетов развития науки, синхронизированная со стратегией развития государства и учитываю­щая ее конкурентные преимущества. Министерство науки и высшего образования поддержало проект.

Академия впервые организовала 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий с участием министерств, акиматов, НПП «Атамекен», представителей бизнеса и ведущих отечественных и зарубежных ученых, по итогам которых определены 200 приоритетных стратегических задач для научных исследований. А ведь ранее научные темы определялись организациями и учеными, исходя из собственных возможностей, а не от потребностей производства. Это и привело к низкой эффективности научных исследований и невостребованности их результатов. Доказательством тому могут служить итоги экспертизы 113 научно-технических задач программно-целевого финансирования на 2025–2027 годы, проведенной академией в соответствии с новым законодательством. По ее итогам выявлено, что только 26 из них отвечали требованиям, а остальные оказались неактуальными или же повторением уже исследованных тем.

На основе опыта развитых стран академия предложила министерствам при формировании научных тем придерживаться междисциплинарного подхода. Мировой практикой давно доказано, что около 90% всех научных открытий происходит именно на меж­дисциплинарной основе, то есть на стыке различных направлений науки. Такой подход позволит уйти от сегодняшнего мелкотемья и сосредоточить научные силы для комплексного решения единой задачи.

– Академия активизировала сотрудничество с ведущими мировыми науч­ными организациями, четко понимая, что на сегодняшний день это единственный путь, который позволит в кратчайшие сроки устранить отставание. Нами уже создано пять научных центров совместно с США, КНР, Россией, Германией, Южной Кореей. Они нацелены на реализацию крупных научных проектов с привлечением более 143 миллионов долларов США иностранных инвестиций, – говорил Ахылбек Куришбаев.

Развивая тему преемственности поколений, президент академии отметил, что важным направлением их работы стало создание условий для притока в науку молодых кадров. Впервые за годы независимости при Национальной академии наук был создан совет молодых ученых. А в ноябре 2024 года прошел I Конгресс молодых ученых Казахстана «Жас Сәтбаевшылар». В рамках него были проведены восемь научных конференций по актуальным направлениям, круглый стол, где выс­тупили с докладами более 120 молодых ученых страны, в том числе работающих за рубежом.

В ходе собрания были заслушаны выступления ведущих ученых страны с обзором сделанных ими открытий и планов на перспективу.