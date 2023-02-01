О погоде на 2-4 февраля в Казахстане рассказали синоптики

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 2-4 февраля, сообщает Kazpravda.kz .

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Северная половина республики по-прежнему будет находиться под влиянием поля повышенного давления, сохранится морозная, безветреная и ясная погода без осадков.

На остальной территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки: на западе страны преимущественно снег, на востоке – снег с низовой метелью, а в южной половине республики – осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег).

Повышение температуры воздуха в южных регионах днем до 7-12 тепла. На севере и юге страны ожидается туман, на юге – усиление ветра.