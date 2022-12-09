О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

По информации метеослужбы, на большей части территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег.

Фото: Kazpravda.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на предстоящие выходные, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, на большей части территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег. Лишь на западе, юге, в центре страны погода будет преимущественно без осадков.

На северо-западе, севере, востоке республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке - туман.

В ночные часы прогнозируется повышение температуры воздуха:

- на западе от 7-20 до 5-15 мороза,

- на северо-западе от 18-30 до 12-22 мороза,

- на севере от 17-30 до 10-26 мороза,

- в центре от 20-30 до 18-28 мороза,

- на востоке страны от 15-35 до 12-25 мороза,

- на юге от 10-30 до 7-20 мороза,

- на юго-востоке республики основной фон температуры ночью 12-25 мороза.