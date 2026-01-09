По мнению главы Сената, создание в обозримом будущем однопалатного Парламента четко вписывается в общий тренд модернизации, направленный на укрепление представительных институтов, снижение рисков персонализации власти и расширение пространства политического плюрализма. В этом контексте цифровая трансформация представительной власти является неотъемлемой частью стратегического курса Президента Касым-Жомарта Токаева на построение полностью цифрового государства. Маулен Ашимбаев подчеркивает, что обновленный Парламент должен стать образцом цифровой демократии и центральным элементом новой архитектуры Справедливого Казахстана, соответствующей вызовам технологической эпохи и стратегическому видению Президента страны.

«В глобальном опыте электронных парламентов просматривается общая логика. Парламенты перестают быть только залом заседаний. Они превращаются в сложные экосистемы, где соединяются данные, цифровые технологии и политическая ответственность. Качество представительства больше не измеряется только числом депутатских мандатов. Оно измеряется скоростью реакции на запросы общества, прозрачностью решений, доступностью информации и способностью Парламента работать на языке граждан, а не только на языке юридических формул», – отмечает спикер Сената.

По мнению Маулена Ашимбаева, использование цифровых платформ и аналитических инструментов позволит новому Парламенту работать в режиме постоянного диалога с обществом, а также повысит качество законо­творчества за счет анализа больших данных и моделирования последствий принимае­мых решений.

«Глава государства поставил задачу превратить Казахстан в полностью цифровую страну в ближайшие три года как одну из важнейших задач нового этапа развития. Президент страны подчеркнул: от этого зависит, какое место наша нация займет в будущем мире. И новый единый Парламент по своему общественному статусу должен стать средоточием и образцом цифровой демократии», – отмечает Маулен Ашимбаев.

Особое внимание в статье уделяется институциональной архитектуре будущего Парламента. Подчеркивается, что парламентская реформа – это не просто изменение формы, а укрепление одной из ключевых несущих конструкций всей системы государственной власти. По словам автора, успех парламентской реформы будет зависеть от того, насколько точно будут выстрое­ны механизмы работы обновленного представительного органа.

«Новая модель изменит философию парламентаризма в Казахстане. Парламент уже не сможет оставаться только законодательным органом. Он призван стать центром общественного диалога, где слышат людей, понимают запросы общества и формируют новые смыслы государственного развития. В целом профессиональный Парламент XXI века должен быть многопартийным, компактным, высокотехнологичным и нон-стоп включенным в живую ткань общественной жизни», – отмечает Маулен Ашимбаев.

Как подчеркивает спикер Сената, в условиях перехода к единопалатному Парламенту принципиально возрастает роль сильной комитетской системы. Профильные комитеты, по его мнению, должны стать центрами профессиональной экспертизы и политической ответственности, обладающими расширенными полномочиями – от парламентских слушаний и расследований до системного контроля за дея­тельностью исполнительной власти.

Важным элементом новой архитектуры Маулен Ашимбаев также видит сохранение и усиление регионального измерения будущего Парламента. В качестве одного из компенсаторных механизмов предлагается формирование Совета регионов при Парламенте, который обеспечит прямую и системную связь между маслихатами, общественными структурами и национальным законодательным органом.

Говоря о логике парламентской реформы, председатель Сената отмечает, что предложенный Главой государства переход к формированию высшего представительного органа на конкурентной пропорциональной основе запускает системные изменения всей политической системы страны.

«Формирование высшего представительного органа на конкурентной пропорциональной основе приведет к эффекту домино. Многопартийный Парламент создаст предпосылки к более полному и эффективному представлению интересов электората. Партии будут вынуждены «агрегировать» разрозненные интересы социальных групп, не имеющих четкого политического представительства, в конкретные программы, чтобы получить голоса. Для удержания электората партии соз­дадут постоянные каналы обратной связи: местные отделения, общественные приемные, онлайн-платформы для сбора предложений», – отмечает Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркивает, что инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по переходу к однопалатному Парламенту является логичным продолжением масштабных политических реформ и отвечает зрелому общественному запросу на справедливое и сбалансированное устройство власти.

По словам Маулена Ашимбаева, в условиях децентрализации власти и роста политической субъектности общества стабилизирующая функ­ция представительной ветви требует нового качества. Объединение потенциала Сената и Мажилиса в единый Парламент позволит сформировать по-настоящему влиятельный законодательный орган, способный выступать эффективным противовесом исполнительной власти и выражать интересы всех социальных групп.

Особый акцент в статье сделан на том, что предложенная Главой государства модель однопалатного Парламента, формируемого на пропорциональной основе, станет мощным стимулом для развития политических партий, появления новых лидеров и формирования конкурентной многопартийной среды. Именно через сильный, представительный и политически влиятельный Парламент, подчеркивает спикер Сената, возможно дальнейшее движение к Справедливому Казахстану.

«Стабилизирующая функция представительной власти сегодня требует объединения потенциала обеих палат в один мощный кулак, в единопалатный Парламент, как влиятельный противовес исполнительной власти, выражающий весь спектр мнений всех социальных групп народа Казахстана. Последнее – краеугольный камень парламентской реформы, ведь главным заказчиком перемен выступает на этот раз не власть, как раньше, а народ», – отмечает Маулен Ашимбаев в своей статье.