О потенциале единого Парламента Статьи,Парламент 16 января 2026 г. 3:42 1 Ольга Орлова Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в новой статье «Логика реформ-5: Влиятельный Парламент» делится своими размышлениями о предстоящей парламентской реформе. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По мнению главы Сената, создание в обозримом будущем однопалатного Парламента четко вписывается в общий тренд модернизации, направленный на укрепление представительных институтов, снижение рисков персонализации власти и расширение пространства политического плюрализма. В этом контексте цифровая трансформация представительной власти является неотъемлемой частью стратегического курса Президента Касым-Жомарта Токаева на построение полностью цифрового государства. Маулен Ашимбаев подчеркивает, что обновленный Парламент должен стать образцом цифровой демократии и центральным элементом новой архитектуры Справедливого Казахстана, соответствующей вызовам технологической эпохи и стратегическому видению Президента страны. «В глобальном опыте электронных парламентов просматривается общая логика. Парламенты перестают быть только залом заседаний. Они превращаются в сложные экосистемы, где соединяются данные, цифровые технологии и политическая ответственность. Качество представительства больше не измеряется только числом депутатских мандатов. Оно измеряется скоростью реакции на запросы общества, прозрачностью решений, доступностью информации и способностью Парламента работать на языке граждан, а не только на языке юридических формул», – отмечает спикер Сената. По мнению Маулена Ашимбаева, использование цифровых платформ и аналитических инструментов позволит новому Парламенту работать в режиме постоянного диалога с обществом, а также повысит качество законотворчества за счет анализа больших данных и моделирования последствий принимаемых решений. «Глава государства поставил задачу превратить Казахстан в полностью цифровую страну в ближайшие три года как одну из важнейших задач нового этапа развития. Президент страны подчеркнул: от этого зависит, какое место наша нация займет в будущем мире. И новый единый Парламент по своему общественному статусу должен стать средоточием и образцом цифровой демократии», – отмечает Маулен Ашимбаев. Особое внимание в статье уделяется институциональной архитектуре будущего Парламента. Подчеркивается, что парламентская реформа – это не просто изменение формы, а укрепление одной из ключевых несущих конструкций всей системы государственной власти. По словам автора, успех парламентской реформы будет зависеть от того, насколько точно будут выстроены механизмы работы обновленного представительного органа. «Новая модель изменит философию парламентаризма в Казахстане. Парламент уже не сможет оставаться только законодательным органом. Он призван стать центром общественного диалога, где слышат людей, понимают запросы общества и формируют новые смыслы государственного развития. В целом профессиональный Парламент XXI века должен быть многопартийным, компактным, высокотехнологичным и нон-стоп включенным в живую ткань общественной жизни», – отмечает Маулен Ашимбаев. Как подчеркивает спикер Сената, в условиях перехода к единопалатному Парламенту принципиально возрастает роль сильной комитетской системы. Профильные комитеты, по его мнению, должны стать центрами профессиональной экспертизы и политической ответственности, обладающими расширенными полномочиями – от парламентских слушаний и расследований до системного контроля за деятельностью исполнительной власти. Важным элементом новой архитектуры Маулен Ашимбаев также видит сохранение и усиление регионального измерения будущего Парламента. В качестве одного из компенсаторных механизмов предлагается формирование Совета регионов при Парламенте, который обеспечит прямую и системную связь между маслихатами, общественными структурами и национальным законодательным органом. Говоря о логике парламентской реформы, председатель Сената отмечает, что предложенный Главой государства переход к формированию высшего представительного органа на конкурентной пропорциональной основе запускает системные изменения всей политической системы страны. «Формирование высшего представительного органа на конкурентной пропорциональной основе приведет к эффекту домино. Многопартийный Парламент создаст предпосылки к более полному и эффективному представлению интересов электората. Партии будут вынуждены «агрегировать» разрозненные интересы социальных групп, не имеющих четкого политического представительства, в конкретные программы, чтобы получить голоса. Для удержания электората партии создадут постоянные каналы обратной связи: местные отделения, общественные приемные, онлайн-платформы для сбора предложений», – отмечает Маулен Ашимбаев. Спикер Сената подчеркивает, что инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по переходу к однопалатному Парламенту является логичным продолжением масштабных политических реформ и отвечает зрелому общественному запросу на справедливое и сбалансированное устройство власти. По словам Маулена Ашимбаева, в условиях децентрализации власти и роста политической субъектности общества стабилизирующая функция представительной ветви требует нового качества. Объединение потенциала Сената и Мажилиса в единый Парламент позволит сформировать по-настоящему влиятельный законодательный орган, способный выступать эффективным противовесом исполнительной власти и выражать интересы всех социальных групп. Особый акцент в статье сделан на том, что предложенная Главой государства модель однопалатного Парламента, формируемого на пропорциональной основе, станет мощным стимулом для развития политических партий, появления новых лидеров и формирования конкурентной многопартийной среды. Именно через сильный, представительный и политически влиятельный Парламент, подчеркивает спикер Сената, возможно дальнейшее движение к Справедливому Казахстану. «Стабилизирующая функция представительной власти сегодня требует объединения потенциала обеих палат в один мощный кулак, в единопалатный Парламент, как влиятельный противовес исполнительной власти, выражающий весь спектр мнений всех социальных групп народа Казахстана. Последнее – краеугольный камень парламентской реформы, ведь главным заказчиком перемен выступает на этот раз не власть, как раньше, а народ», – отмечает Маулен Ашимбаев в своей статье. #Парламент #реформы #Маулен Ашимбаев