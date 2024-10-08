О причинах ухода подростков из дома рассказали полицейские

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года в Жамбылской области зарегистрированы 242 ухода несовершеннолетних из дома, 215 из них были найдены в дежурные сутки, местонахождение остальных было определено в течение нескольких дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Анализ статистики показывает, что основными причинами самовольных уходов подростков являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей и, как следствие, отсутствие контроля за досугом и связями детей, увлечение компьютерными играми, семейное неблагополучие и желание подростка самоутвердиться и выйти из-под контроля.

Все реже встречаются случайные уходы, когда дети, не зная местности, заблудились, катаясь в автобусе, или потерялись, уйдя далеко от дома, отметили блюстители порядка.

К примеру, 17-летний подросток, разбирая вещи в шкафу, нашел бабушкину заначку, на которую купил мобильный телефон. Узнав об этом, бабушка поругала внука, а он, обидевшись, тайком ушел из дома. Полицейские нашли подростка под утро в 35 км от дома.

А 13-летний мальчик, поссорившись с родителями из-за оценок, остался у друга с ночевкой, не предупредив их об этом. С родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы.



На сегодняшний день все ушедшие из дома подростки найдены и возвращены родителям. Фактов совершения каких-либо преступлений, совершенных в отношении детей либо с их участием, в период их розыска не зарегистрировано.



Правоохранители призвали родителей быть внимательными и справедливыми к своим детям.