О причинах ухода подростков из дома рассказали полицейские

Все реже встречаются случайные уходы, когда дети, не зная местности, заблудились
С начала года в Жамбылской области зарегистрированы 242 ухода несовершеннолетних из дома, 215 из них были найдены в дежурные сутки, местонахождение остальных было определено в течение нескольких дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона
Анализ статистики показывает, что основными причинами самовольных уходов подростков являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей и, как следствие, отсутствие контроля за досугом и связями детей, увлечение компьютерными играми, семейное неблагополучие и желание подростка самоутвердиться и выйти из-под контроля.
Все реже встречаются случайные уходы, когда дети, не зная местности, заблудились, катаясь в автобусе, или потерялись, уйдя далеко от дома, отметили блюстители порядка.
К примеру, 17-летний подросток, разбирая вещи в шкафу, нашел бабушкину заначку, на которую купил мобильный телефон. Узнав об этом, бабушка поругала внука, а он, обидевшись, тайком ушел из дома. Полицейские нашли подростка под утро в 35 км от дома.
А 13-летний мальчик, поссорившись с родителями из-за оценок, остался у друга с ночевкой, не предупредив их об этом. С родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы.
На сегодняшний день все ушедшие из дома подростки найдены и возвращены родителям. Фактов совершения каких-либо преступлений, совершенных в отношении детей либо с их участием, в период их розыска не зарегистрировано.
Правоохранители призвали родителей быть внимательными и справедливыми к своим детям.
«Решайте вместе их проблемы, немаловажно интересоваться увлеченностью и досугом вашего ребенка. Если же случилось так, что ребенок самовольно покинул дом, то вам стоит немедленно позвонить всем его знакомым и друзьям. Попытайтесь определить, в каких вещах он ушел и что с собой мог взять. Даже если вы не видите никаких признаков сознательного ухода ребенка из дома, срочно обращайтесь в полицию. При себе вам необходимо иметь документы на ребенка и его фотографии с заявлением об уходе несовершеннолетнего и обстоятельствах, предшествующих уходу», – предупредил старший инспектор по особым поручениям ГЮП УМПС Департамента полиции Жамбылской области Алишер Калышев.