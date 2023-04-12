О "примазавшихся" к науке псевдоученых высказался Токаев

Фото: Kazpravda.kz

"Нам необходимо последовательно повышать статус наших ученых, усиливать их социальную защищенность. Согласен с мнением академиков на этот счет. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций.

В то же время все же нужно отделять зерна от плевел. Есть настоящие ученые, которым надо помогать и, прежде всего, материально. Но есть и ученые, о которых я позже буду говорить, люди с научными званиями, которые к науке не имеют никакого отношения. Только за счет административной политической должности они смогли получить эти звания. Поэтому давайте отделим их от настоящих ученых. Лучше увеличим финансирование настоящих ученых за счет тех, кто просто "примазались" к науке", - сказал президент.