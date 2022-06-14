О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки

Торжество прямой демократии

Не только политологи, но и историки состоявшийся в Казахстане конституционный референдум считают важным этапом в развитии страны.

Плебеем быть почетно

Как отмечает российский историк и политолог Вардан Багдасарян, идея проведения референдумов возникла из сбоев и утопичности принципа демократии.

Прямая демократия возможна только на малых территориях, когда можно услышать мнение каждого жителя. Поэтому вполне естественно, что в управлении государствами используется принцип представительной демократии. Он основывается на том, что сначала избираются представляю­щие народ лидеры, и потом уже через них население информирует правительство о своих интересах и оказывает влияние на принятие важных решений.

Но в жизни не всегда эта система работала идеально. Выбранные представители порой забывали об интересах народа и начинали лоббировать свои личные.

Эксперты называют это кризисом демократии – народ больше не способен осуществлять управление государством или этот процесс оказывается очень болезненным и затруднительным для простых граждан. Получается, что выстраивалась некая элитаристская лестница, которая лишь номинально соответствовала принципам демократии.

Но потребность выразить свое мнение и участвовать в управлении государством у народа оставалась – так и родился институт референдума, который явил собой возможность прямого народного волеизъявления чтобы определить, не отличаются ли взгляды всего населения от взглядов политических элит.

– Таким образом, референдум выступает важным институтом современного демократического государства, обеспечивая реализацию политических прав и свобод человека, – говорит экс­перт Института общественной политики партии «AMANAT» Николай Кузьмин. – Ключевое различие между выборами и референдумом состоит в том, что выборы относятся как раз к институтам представительной демократии, на них избиратели определяют, кто из кандидатов будет представлять их интересы в законодательном органе или займет выборный пост. Референдум – институт прямой демократии, на нем граждане сами принимают окончательное решение по вынесенному на голосование вопросу. Причем вопросы эти обычно связаны с принятием или изменением Конституции, а также иными, столь же важными для государства, вопросами.

А это значит, что состоявшийся в Казахстане плебисцит можно без ложной скромности назвать историческим событием, предпосылки и результаты которого нам предстоит еще очень долго осмысливать и анализировать. Но один факт неоспорим – это стало торжеством прямой демократии.

Кстати, о термине «плебисцит». Несмотря, может быть, на свою неблагозвучность, в международном праве он несет в себе весьма высокий посыл, подразумевая всенародное голосование для решения особо важного для всей страны вопроса. Происходит он латинского слова plebs, что означает «простой народ». Поэтому, как бы ни хотелось большинству граждан современных государств отойти от именования плебеями, согласно римскому праву, именно ими они и являются.

Чем дальше, тем больше

История референдума, или плебисцита как его синонима, тоже связана с Европой. Его ранние формы существовали еще в древнегреческих городах-полисах.

Первый всенародный референдум по принятию Конституции прошел в 1793 году во Франции. С тех пор плебисцит в его нынешнем виде стал практиковаться в разных государствах Европы.

Если в период с 1793-го по 1900 год европейские государства провели 58 референдумов, то в следующие тридцать лет (1901–1930 годы) – уже 71, в 1931–1960 годы – 114, в 1961–1990 годы – 289. С 1991 года чис­ло референдумов в Европе резко выросло благодаря крушению социалистического лагеря и появлению новых независимых государств.

В Конституции СССР граждане тоже имели право на референдум, однако в реальности оно было реализовано лишь один раз, в 1991 году, незадолго до распада Советского Союза. Такая же ситуация наблюдалась и в других социалистических странах Европы.

– Трансформация общественных систем в новых независимых государствах Восточной Европы привела к усилению роли института референдума в политических процессах. Сегодня Словения, Румыния и Польша – в числе лидеров по количеству проводимых плебисцитов. В целом на Европу приходится более 60% всех референдумов в мире. При этом различные их формы проводятся не только на национальном, но также на региональном и локальном уровнях, – говорит Николай Кузьмин. – Так, в Польше в период с 1990-го по 2015 год было проведено семь национальных референдумов и более 400 локальных. По данным ЦИК РФ, в России с 2003-го по 2019 год состоялось более 4 600 референдумов на уровне муниципалитетов.

Сегодня законодательство многих европейских стран предусмат­ривает обязательное проведение референдумов при внесении изменений в Конституцию или при решении других столь же важных вопросов, а также факультативное проведение плебисцитов по любым другим значимым для государства или общества вопросам. Например, в 2017 году граждане Великобритании на всенародном референдуме приняли решение о выходе из Евросоюза.

В Словении на референдум могут выноситься вопросы по приватизации крупных предприятий, в Швейцарии буквально на днях путем плебисцита был принят закон, позволяющий изымать органы для пересадки у каждого умершего гражданина, независимо от его воли и решения семьи.

В то же время в Германии референдум на федеральном уровне возможен лишь в случае включения в состав ФРГ новых территориальных образований. В ряде государств решение некоторых вопросов путем плебисцита является обязательным не только для государственных органов, но и для граждан.

– Принято также различать обязательный референдум, факультативный референдум и народную инициативу, – уточняет эксперт. – В Швейцарии рассматривают референдум как препятствие на пути законопроектов, не имеющих поддержки в обществе, а народную инициативу – как возможность общества обратить внимание власти на проблемы, которые той незаметны. Чтобы вопрос, поставленный в народной инициативе, был вынесен на голосование, требуется собрать 100 тысяч заверенных подписей, после чего инициатива будет передана на рассмотрение и утверждение в правительство и парламент. Большая часть народных инициатив на голосование в итоге не ставится, но свое влияние на политическую жизнь они оказывают.

Народный суверенитет

В сравнении с европейскими правовыми нормами казахстанское законодательство достаточно гибкое и предусматривает проведение общенационального референдума в случае необходимости, а также закрепляет принцип свободного участия в нем граждан. Инициатива о проведении плебисцита в Казахстане принадлежит Президенту, Парламенту, Правительству и гражданам РК (инициативу должны поддержать 200 тыс. человек из всех регионов страны).

Возрастание роли институтов прямой демократии нашло отражение в работе Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) – консультативного органа Совета Европы по конституционному праву. Ее экспертами в 2006 году был разработан Свод рекомендуемых норм, который служит исходной правовой базой Совета Европы в области организации и проведения референдумов.

Положения Закона «О респуб­ликанском референдуме», принятого в 1995 году в нашей стране, соответствуют нормам, предложенным Венецианской комиссией. Казахстан присоединился к Уставу Европейской комиссии за демократию через право в 2013 году.

– В современной практике управления государственными делами референдум как институт народовластия используется достаточно редко. Он служит скорее дополнением к выборам и другим механизмам представительной демократии. Тем не менее, по данным Международного института демократии и содействия выборам, после 1980 года в 80% стран мира было проведено как минимум одно общенациональное голосование по тому или иному вопросу, обычно в форме референдума, – говорит экс­перт Института общественной политики партии «AMANAT». – Таким образом, референдум стал важной формой реализации принципа народного суверенитета. А политическая активность граж­дан рассматривается как подтверждение провозглашенных демократических ценностей, условие постоянного совершенствования механизмов обратной связи между властными структурами и гражданским обществом.