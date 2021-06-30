О способности "индийского" штамма КВИ "уходить" от антител рассказала профессор

Коронавирус
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У "индийского" варианта коронавируса обнаружилась новая способность — он может "уходить" от антител в человеческом организме. Об этом для Lenta.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, передает Kazpravda.kz.

"Обычно при заражении клетки вирус разрывает ее и выплескивается наружу. В этом случае его атакуют антитела и нейтрализуют. Есть вирусы, которые способны образовывать синцитии. То есть, не разрывать клетку, а как бы проделывать в ней боковые ходы в другие клетки. И если вирус так делает, то антитела его вообще не видят", — описала процесс Баранова.

По ее словам, подобное уклонение от антител приводит к более сильному инфекционному процессу, что увеличивает скорость развития болезни.

Также Баранова подчеркнула, что синцитии не исключительное свойство индийского штамма. Она отметила, что существует респираторно-синцитиальный вирус, который поражает легкие. Такая инфекция считается крайне опасной для младенцев.

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