О возможности отправки казахстанских миротворцев в Россию на границу с Украиной высказался замминистра обороны

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Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, высказался о возможности отправки казахстанских миротворцев в Россию на границу с Украиной, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Такие риски не присутствуют», - сказал Султан Камалетдинов.

Между тем, он напомнил, что решение о направлении казахстанского миротворческого контингента в миссию принимается Парламентом.

«Любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется Парламентом. Если одобрит Парламент, тогда естественно (…). Мы не можем отвечать за Парламент, мы отвечаем за Министерство обороны», - добавил замминистра.