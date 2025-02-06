О вредности «сокового детокса» заявили ученые

Здравоохранение,В мире,Наука
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

«Соковый детокс» нарушил баланс микрофлоры за три дня 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Некоторые люди считают, что так называемый соковый детокс, когда человек какое-то время питается исключительно фруктовыми и овощными соками, способствует очищению организма и оздоравливает его. Однако в действительности результат может быть противоположным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Исследование в Соединенных Штатах показало, что подобное питание в течение всего трех дней способно привести к сдвигам в составе бактерий в полости рта и кишечнике, которые связывают с воспалением и снижением когнитивных функций.

Специфическое воздействие соковой диеты на микрофлору человека изучено мало, хотя известно, что удаление из соков большей части нерастворимой клетчатки и высокое содержание сахара делают подобную пищу менее полезной по сравнению с цельными овощами и фруктами. В свою очередь, недостаточное потребление клетчатки может менять микробиоту и влиять на обменные процессы, иммунитет и психическое состояние, предупреждают ученые.

Группа исследователей из Северо-Западного университета совместно с коллегами из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) решила подробнее разобраться в вопросе. Для этого они организовали эксперимент, в котором здоровые молодые люди на протяжении трех дней питались по одной из трех схем: пили только соки холодного отжима, употребляли соки и твердую пищу либо ели только растительные продукты.

Добровольцев для исследования набрали с помощью объявлений в студенческих городках при вузах — всего 25 человек. До конца его прошли 23 участника, данные полного анализа по 14 из них (семи женщин и семи мужчин) легли в основу научной работы. Статью о ней недавно опубликовал журнал Nutrients.

Средний возраст испытуемых составил около 23 лет, плюс-минус примерно три года. Перед началом эксперимента, в подготовительный период и по завершении диетических вмешательств, а также через две недели после них у добровольцев брали образцы кала, слюны и мазки из ротовой полости. Кроме того, для оценки состава микробиоты ученые проанализировали ген 16S рРНК, по которому принято идентифицировать бактерии.

Анализ полученных данных показал, что к изменениям в рационе питания наиболее чувствителен микробный состав полости рта. У людей на соковой диете зарегистрировали самое существенное увеличение числа микроорганизмов из группы протеобактерий (Proteobacteria), обилие которых характерно для воспалительных процессов. Также отмечалось снижение количества полезных бактерий-фирмикутов (Firmicute).

Похожие, но менее выраженные тенденции выявили у добровольцев, употреблявших соки и другую пищу. Сдвиги в микробиоте у испытуемых на растительных продуктах ученые охарактеризовали, как более положительные.

В микрофлоре кишечника столь существенных изменений не наблюдалось. Тем не менее, у пивших соки заметили относительное обилие бактериальных групп, которые сочетаются с повышенной проницаемостью кишечника, воспалением и ухудшением когнитивных способностей.

Ученые связали подвижки в микробиоте с высоким уровнем сахара и других углеводов в соках. Результаты эксперимента подчеркнули необходимость дальнейших исследований по вопросу влияния соковой и других диет на организм, особенно с учетом того, что дети часто употребляют соки вместо фруктов, заключили специалисты.

#медицина #исследование #сок

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