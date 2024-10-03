Два новых экспресс-маршрута запускают в Астане

Каждый экспресс-маршрут будет обслуживать 8 автобусов с интервалом движения 14-20 мин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичной транспортной компании CTS сообщили о запуске 6 октября двух новых экспресс-маршрутов № 501 и № 502, передает Kazpravda.kz

- № 501 экспресс – ул. 150-летие Абая – Международный аэропорт;

- № 502 экспресс – Железнодорожный вокзал - ЖК «Бағыстан».

Каждый экспресс-маршрут будет обслуживать 8 автобусов с интервалом движения 14-20 мин. Стоимость проезда – 250 тенге.

На экспресс-маршрутах действуют месячные тарифы: «Город+Экспресс» – 10 000 тенге; «Город+Экспресс+пригород» – 13 500 тенге.

Новые маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы столицы, а также социально-значимые объекты. Со схемами можно ознакомиться на странице Instagram CTS в Tаplink.

Работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице, добавили в пресс-службе компании.