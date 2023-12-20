О состоянии пострадавших в ДТП актюбинских школьников сообщили в облакимате

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Дети, пострадавшие в ДТП в Иргизском районе, находятся в стабильном состоянии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Напомним, утром 19 декабря в районе села Курылыс Иргизского района, на автодороге Самара – Шымкент, автомобиль Toyota Alphard столкнулся с грузовиком. На месте происшествия погибли учитель и двое школьников.

Пострадавших в аварии детей доставили в Иргизскую районную больницу.

По данным СМИ, в машине было пятеро учащихся 10-11 классов, учитель и водитель.

"Врачи провели консилиум, согласовали лечебные мероприятия. Сегодня состояние детей стабильное, угрозы их жизни нет. Все под наблюдением медицинского персонала. Рабочая группа во главе с заместителем акима области Булбул Елеусиновой, руководителем управления здравоохранения Рустемом Исаевым, руководителем управления образования Жайыком Султаном встретилась с родителями пострадавших школьников. По просьбе родителей лечение будет продолжено в областной детской больнице в Актобе. Облакимат окажет всестороннюю помощь", – подчеркнули в ведомстве.

Также представители рабочей группы выразили соболезнования семьям учителя и двух школьников, погибших в ДТП. Все они жили в селе Жаныс би.