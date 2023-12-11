О земляке и патриоте

Один из авторов книги – Санжар Керимбай – рассказал, как шла работа над ней, об интересных ситуациях, с которыми пришлось столкнуться в ходе поиска информации, о полученных новых сведениях и малоизвестных фактах биографии Узбекали Жанибекова.

Интерес к герою книги «Өзбекәлі және мәдени майдан» на юге огромный. Здесь чтят память о земляке, патриоте края и видном государственном и общественном деятеле, историке, этнографе-искусствоведе. Узбекали Жанибеков родился в ауле Маякум Отрарского района, неподалеку от древнего городища Отрар, с детства проникся великой историей предков.

Заместитель акима Туркестанской облас­ти Бейсен Тажибаев поблагодарил авторов книги – Санжара Керимбая и Айбека Наби за их труд, позволяющий казахстанцам познакомиться с жизнью и деятельностью человека, сделавшего очень много, чтобы сохранить и отреставрировать уникальные памятники Великой степи: мавзолей Ходжи Ахмета

Ясауи, памятники Отрара, Жаркентскую мечеть, мавзолеи Таджике, Ак-Уюк, Карахана, Айша-биби, Бабаджа-хатун и другие.

Туркестанцы безмерно благодарны Узбекали Жанибекову за его вклад в возвращение в древний город местной святыни – Тайказана. Шедевр мирового литейного искусства увезли в Ленинград в качестве экспоната для выставки, открывшейся в сентябре 1935 года в рамках Третьего конгресса иранского искусства и археологии. Тогда никто и подумать не мог, что Тайказан в родной город вернется очень не скоро, более чем полвека спустя. И Узбекали Жанибеков сыграл в этом не последнюю роль.

В ходе презентации книги аксакалы Жарылкасын Азретбергенов, Жаркынбек Кульбайымбетов и Рахим Танирбергенов, а также заместитель акима Туркестана Мекенхан Кырыкбаев и председатель городского маслихата Гаппар Сарсенбаев говорили о вкладе Узбекали Жанибекова в сохранение исторического и культурного наследия страны.

В ходе презентации книги звучали патрио­тические песни, в том числе песня Шамши Калдаякова «Арқалықтың ақ таңы», написанная на стихи Узбекали Жанибекова.

Презентация книги прошла и в других регионах страны, в том числе в академической библиотеке Астаны, с участием видных государственных, общественных деятелей и ученых.