О земляке и патриоте

Статьи
201
Любовь Доброта, Туркестан

В Областной универсальной научной библиотеке «Фараб» состоялась презентация книги «Өзбекәлі және мәдени майдан».

фото пресс-службы облакимата

Один из авторов книги – Санжар Керимбай – рассказал, как шла работа над ней, об интересных ситуациях, с которыми пришлось столкнуться в ходе поиска информации, о полученных новых сведениях и малоизвестных фактах биографии Узбекали Жанибекова.

Интерес к герою книги «Өзбекәлі және мәдени майдан» на юге огромный. Здесь чтят память о земляке, патриоте края и видном государственном и общественном деятеле, историке, этнографе-искусствоведе. Узбекали Жанибеков родился в ауле Маякум Отрарского района, неподалеку от древнего городища Отрар, с детства проникся великой историей предков.

Заместитель акима Туркестанской облас­ти Бейсен Тажибаев поблагодарил авторов книги – Санжара Керимбая и Айбека Наби за их труд, позволяющий казахстанцам познакомиться с жизнью и деятельностью человека, сделавшего очень много, чтобы сохранить и отреставрировать уникальные памятники Великой степи: мавзолей Ходжи Ахмета
Ясауи, памятники Отрара, Жаркентскую мечеть, мавзолеи Таджике, Ак-Уюк, Карахана, Айша-биби, Бабаджа-хатун и другие.

Туркестанцы безмерно благодарны Узбекали Жанибекову за его вклад в возвращение в древний город местной святыни – Тайказана. Шедевр мирового литейного искусства увезли в Ленинград в качестве экспоната для выставки, открывшейся в сентябре 1935 года в рамках Третьего конгресса иранского искусства и археологии. Тогда никто и подумать не мог, что Тайказан в родной город вернется очень не скоро, более чем полвека спустя. И Узбекали Жанибеков сыграл в этом не последнюю роль.

В ходе презентации книги аксакалы Жарылкасын Азретбергенов, Жаркынбек Кульбайымбетов и Рахим Танирбергенов, а также заместитель акима Туркестана Мекенхан Кырыкбаев и председатель городского маслихата Гаппар Сарсенбаев говорили о вкладе Узбекали Жанибекова в сохранение исторического и культурного наследия страны.

В ходе презентации книги звучали патрио­тические песни, в том числе песня Шамши Калдаякова «Арқалықтың ақ таңы», написанная на стихи Узбекали Жанибекова.

Презентация книги прошла и в других регионах страны, в том числе в академической библиотеке Астаны, с участием видных государственных, общественных деятелей и ученых.

#книга #презентация #биография #литература #Узбекали Жанибеков

Популярное

Все
Зейнеп блеснула в Шри-Ланке
Правила выгула: собака бывает кусачей
Мост сдан досрочно
Монополисту в Экибастузе отказали в повышении тарифа на тепло
Некультурно
Что за хворь эта корь?
Врачи Костанайской области бьют тревогу
Чтение не умирает, а видоизменяется
«Болашак»: верный шаг
QARMET: сталь по плечу
Бочча – мир равных
Кто виноват в трагедии?
В домах степногорцев снова тепло
Результаты впечатляют
И звезда с звездою говорит
Смотри куда идешь
Доставят прямо на борт
Охрана для елок
Приглашает друзей «Радзіма»
За вклад в науку
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Сыграем против Криштиану?
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Средняя зарплата в Казахстане выше, чем в странах ЕАЭС
Дорога особой опасности
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом

Читайте также

Гражданская беззащитность?
ЦИК РК – 30 лет: история выборов – история страны
Перспективы нефтяного региона
Не оставаться в стороне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]