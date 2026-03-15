Об обстановке в стране во время референдума доложили МВД и Генпрокуратура

По их информации, республиканский референдум проходит без происшествий

В органы прокуратуры и суды не поступало обращений, связанных с проведением референдума. Об этом сообщил начальник управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов на брифинге на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», сообщает Kazpravda.kz

Как он отметил, Генеральная прокуратура и прокуратуры всех регионов продолжают обеспечивать законность проведения референдума.

«Сегодня в Карагандинской области на онлайн-платформе был проведен незаконный опрос общественного мнения и агитация. Нарушитель удалил незаконные публикации и признал свою вину. В связи с этим ему был назначен штраф в сокращенном порядке. Органы прокуратуры также обращают внимание на факты размещения на онлайн-платформах фотографий бюллетеней и другие подобные случаи. Если в этих действиях будет подтвержден состав правонарушения, будут приняты меры, предусмотренные законом», - сообщил Караманов.

По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, ведется постоянный мониторинг обстановки на улицах и в общественных местах, в том числе с использованием камер видеонаблюдения Центров оперативного управления МВД.

«По всем обращениям граждан и избирательных комиссий сотрудники полиции оперативно принимают необходимые меры реагирования. На данный момент грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения референдума не зарегистрировано. Полиция продолжает нести службу до полного завершения голосования. Главная задача органов внутренних дел — обеспечить безопасность граждан и общественный порядок», – сообщил спикер.

