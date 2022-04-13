Фото: primeminister.kz
Экономика
Об участившихся случаях самовольного строительства ЖК высказался глава Мининдустрии

Ход строительства многоквартирных домов и социальных объектов будет усилен более жестким механизмом контроля в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В последнее время участились случаи нарушения строительства многоквартирных домов и социальных объектов без соответствующих разрешительных документов. Вопрос самовольного строительства в стране является актуальным, так как эта проблема затрагивает интересы государства и жителей страны в целом, обозначил министр.

По словам главы ведомства, с начала года зарегистрировано 615 административных правонарушений строительных объектов на общую сумму более 169 млн тенге.

«Мы на постоянной основе держим на контроле деятельность местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так, в городе Алматы незаконно производилось строительство одного из жилых комплексов. Разрешительная документация не была представлена ни собственником участка, ни застройщиком. Квартиры в данном жилом комплексе продавались активно, несмотря на то, что застройщик не имел права заключать договоры купли-продажи квартир на незавершённом объекте. Также у застройщика отсутствовало разрешение на привлечение средств дольщиков», – поделился министр.

В этой связи 28 марта этого года управление градостроительного контроля Алматы выдало представление о приостановлении строительно-монтажных работ и об устранении выявленных нарушений. На данный момент строительство приостановлено, за нарушение Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» в отношении застройщика составлен протокол.

По информации К. Ускенбаева, за январь-март профильный комитет министерства провел 32 проверки, выдал 26 предписаний. Также 18 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

К слову, МИИР полностью пересматривает систему государственного контроля и приемки объектов в эксплуатацию. Ход строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации.

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