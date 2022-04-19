Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание бюро, где была утверждена повестка дня заседания палаты, которое запланировано на 21 апреля текущего года.

На заседании Сената будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Респуб­лики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии». Целью законопроекта является рег­ламентирование порядка взаимодействия Правительства РК и Тюркской академии. Документ предусмат­ривает определение статуса, правосубъектности, правоспособности, правового статуса персонала Тюркской академии и т. д. в период деятельности в Республике Казахстан.

Кроме того, на заседании бюро между постоянными комитетами Сената были распределены законопроекты, ранее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.