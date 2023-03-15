Объединение собственников имущества стало возможным зарегистрировать онлайн

Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн-заявку через приложение.

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Министерство юстиции РК в рамках портфеля проектов Digital Justice во исполнение поручения главы государства запустило новый проект. Теперь у казахстанцев появилась возможность регистрировать ОСИ в онлайн режиме. Об этом сообщил официальный представитель МЮ РК Талгат Уали, передает Kazpravda.kz.

Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн-заявку через приложение. Услуга доступна в приложении "ТОО Управдом".

По словам Талгата Уали, проект предусматривает проведение голосования в онлайн формате, это означает онлайн сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, кворума и формирование электронного протокола. Также направление электронного протокола, подписанного председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных

"Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.

Ожидаемый эффект от проекта - это прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота, отметили в Минюсте.

Кроме того, в целях удобства граждан будет проведена работа по масштабированию проекта на другие IT-решения, обеспечивающие удобный и прозрачный процесс регистрации ОСИ.

Министерство юстиции реализует реформу для улучшения обслуживания населения в данной сфере, подчеркнул официальный представитель.