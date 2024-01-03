Объединиться вокруг курса реформ

Фото: пресс-служба Сената РК

В данном интервью глава государства, подробно ответив на многие актуальные вопросы, изложил стратегическое видение развития страны в предстоящие годы.

Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, в Казахстане проведены важнейшие политические реформы, в результате которых, в частности, выстроена эффективная система сдержек и противовесов между ветвями власти, укрепляются политические институты, обеспечена широкая репрезентативность в парламенте, создан Конституционный суд как действенный институт защиты прав граждан.

Как было подчеркнуто главой государства, политические реформы в Казахстане имеют не только системный, но и необратимый характер, так как политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований. Поэтому наши граждане уже не допустят отката назад к старой системе и будут отстаивать свершившиеся перемены.

Уже по первой реакции общественности можно судить, что казахстанцы полностью поддерживают эти тезисы.

Кроме того, президент страны подробно рассказал о предпосылках и причинах трагических январских событий, результатах расследования и об уроках, которые необходимо всем извлечь из тех событий.

Благодаря твердой позиции главы государства, основанной на законах страны и национальных интересах, а также сплоченности нашего народа, мы смогли преодолеть этот самый драматичный период в современной истории Казахстана.

Подобные кризисы не должны никогда повториться. В обществе есть консенсус по этому вопросу. Ключевой гарантией этого являются демократические преобразования, которые сегодня осуществляются под руководством Президента страны.

В интервью глава государства четко обозначил и ключевые приоритеты экономического развития. В предстоящий период основными драйверами качественных экономических изменений будут обрабатывающая промышленность, реализация инфраструктурных проектов, развитие новых отраслей экономики. Перед страной стоит масштабная задача удвоения объемов экономики до 450 млрд долларов США к 2029 году.

В этих целях парламентом в этом году будут приняты Бюджетный, Налоговый кодексы и другие необходимые законы.

Как было отмечено президентом страны, для защиты и продвижения национальных интересов и создания благоприятных внешних условий для устойчивого развития Казахстан продолжит проводить сбалансированную и прагматичную внешнюю политику.

В 2024 году наша страна выступит председателем в нескольких влиятельных региональных и международных организациях. Это следует рассматривать как признание Казахстана ответственным и надежным партнером в международном сообществе. Наша страна создает привлекательные условия для иностранных инвестиций, выполняет все свои международные обязательства, способствует решению глобальных и региональных проблем.

Зарубежные партнеры ценят в Казахстане стабильность, нацеленность на конструктивный диалог и созидательное сотрудничество.

Эти и другие важнейшие вопросы были обсуждены в ходе интервью главы государства. В нем даны ответы на многие вопросы, которые обсуждались в обществе. В интервью также обозначены ключевые задачи, стоящие перед страной на современном этапе развития.

В этой связи принципиально важно всем неравнодушным гражданам, политическим и общественным организациям объединиться вокруг курса президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и сделать все необходимое для реализации повестки реформ в целях построения Справедливого, демократического и инклюзивного Казахстана.