Объем взаимной торговли Казахстана с Сингапуром скоро превысит $2 млрд

Международное сотрудничество, Президент, Инвестиции
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства провел переговоры с президентом Республики Сингапур Тарманом Шанмугаратнамом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Поблагодарив за гостеприимство, оказанное делегации, Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый визит президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов.

Касым–Жомарт Токаев заявил, что наша страна намерена открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.

Президент Тарман Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава нашего государства заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь.

Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #торговля #Сингапур

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