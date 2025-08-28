Обещала квартиры «по выгодной цене»: подозреваемую в мошенничестве женщину задержали в Астане

Закон и Порядок,Мошенничество
76
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий ущерб от ее действий составил около 9 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержали 51-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в серии мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По данным следствия, женщина убеждала граждан, что может помочь приобрести жилье по цене ниже рыночной. Втеревшись в доверие, она обманным путем завладевала их деньгами.

Общий ущерб от ее действий составил около 9 млн тенге.

«Установлено, что подозреваемая причастна почти к 60 эпизодам мошенничества. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Кроме того, правоохранители призывают граждан быть особенно внимательными при покупке жилья или совершении крупных сделок.

Рекомендуется обращаться только в официально зарегистрированные риэлторские компании, тщательно проверять документы и не передавать денежные средства авансом.

#Астана #задержание #полиция #женщина #квартиры

