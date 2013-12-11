Обгоняя ветер

– Цель строительства завода – сокращение вдвое времени пассажироперевозок в Казахстане. В скором времени по всей стране начнут ездить быстрые поезда, – заглядывая в будущее, отмечал Президент Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия производства.

И Глава государства был прав. Сегодня вагоны, собираемые на заводе по испанской технологии и пока частично из испанских комплектующих, успешно эксплуатируются в южном, центральном и западном регионах страны, полностью удовлетворяя требования пассажиров к скорости и комфортабельным условиям поездки.

– Если предельная скорость для обычного состава – 120 км/час, то номинальная скорость вагонов «Тальго» – 200 км/час. Причем, не снижая ее, он может проходить и кривые участки железной дороги, за счет чего и достигается сокращение времени в пути, – отмечает инженер-механик завода «Тулпар-Тальго» Адильжан Шоманов. – Огромный плюс вагонов «Тальго» – и их экологичность, ведь они оборудованы биотуалетами.

Известно, что вагоны «Тальго» появились задолго до строительства казахстанского завода. Так что, помимо похвалы, компания выслушивала и жалобы в отношении «испанцев». Пассажиры высказывали свои замечания по поводу узких купе и крохотных раковин. И сейчас пожелания граждан удовлетворяются. Купе не только расширяются, но и удлиняются.

При мощности 150 вагонов в год завод «Тулпар-Тальго» ближайшие 3 года будет работать на отечественного потребителя.

Ирина БЕКЕТОВА