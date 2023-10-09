Обхохочешься!

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Галина Вологодская

Стильно, атмосферно, на кураже прошло открытие театрального сезона в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре.

Свой 88-й сезон театр открыл постановкой по рассказам Аркадия Аверченко. Писатель в 1908–1911 годах редактировал журнал «Сатирикон», его называли королем смеха. В своих рассказах и фельетонах он с первоклассным юмором выводил самые расхожие типажи: простака, ханжу, ловеласа, глупца, проныру, карьериста…

Спектакль «Жизнь – штука веселая!» стал открытием творчества писателя на сцене Усть-Каменогорска. Режиссер-постановщик Андрей Воронин взял за основу несколько коротких пьес, связанных единой темой амурных интрижек, адюльтера, науки соблазнения. Комедия, рассчитанная на 2,5 часа, смотрится на одном дыхании.

Перед зрителем разворачивается калейдоскоп уморительных утрированных сцен на тему внезапно застигнутых любовников, изворотливости и выдумок по отношению к обманутому супругу, ханжества и глупости «дежурных» ухажеров, вора, пойманного с поличным, но вышедшего сухим из воды благодаря тайне изменяющих друг другу супругов…

Постановка в стиле ретро потребовала от актеров гротеска на грани буффонады. На сцене царили кураж, импровизация, эмоции, живая энергия – все то, что и создает магию театра.

Несколько ролей сыграл сам Андрей Воронин, причем даже отрицательные, казалось бы, персонажи в его исполнении получились харизматичными, в духе доброй комедии. По полной «зажгла» актриса Дина Епимахова: имитация сцены пылкой страсти в ее исполнении взорвала зал. Невероятную, фантастичес­кую пластику показали актеры Сергей Астраханцев, Сергей Засорин, Юрий Миронов – они просто «купались» в возможности актерствовать, играть, импровизировать.

Атмосферу ретро помогло передать также оформление спектакля. Художник-постановщик Шота Чоговадзе «одел» сцену в декорации, имитирующие интерьер столетней давности. Плюс, конечно, шарма добавили шляпки, кружева, перчатки, жилетки, цилиндры… В стиле серебряного века – добрым и одновременно ироничным – получилось музыкальное оформление, созданное редактором Еленой Мищенко

Новый комедийный спектакль попал в «яблочко»: подарил отличное настроение и вызвал у зрителя желание взять в руки книги Аркадия Аверченко.

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