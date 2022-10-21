Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию

– Бесперебойная работа данного предприятия напрямую зависит от стабильности и объемов поставок сырья. Ожидается также запуск завода по производству промышленных аккумуляторов. Для обеспечения этих предприятий необходимым количеством сырья нужно ввести полный запрет на вывоз лома свинца из страны, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость более активного привлечения новых инвесторов в обрабатывающую промышленность, что позволит создать качест­венные рабочие места. По его мнению, большие перспективы для дальнейшего развития имеются у аккумуляторного завода – одного из системообразующих предприятий области.

– Особо выделю модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа «Электромарганец». Оба предприятия уникальны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный порт­фель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест. Планы обнадеживающие, посмотрим, как будет идти их реализация, – сказал Глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах развития промышленности и поддержки бизнеса. Положительно оценив динамику роста промышленной отрасли в регионе, он отметил, что с начала года введено в эксплуатацию 23 объекта.

Область Жетысу также обладает огромным потенциалом в овощеводстве и садоводстве. В связи с этим, отметил Президент, следует решить вопрос строительства современных складов.

Он поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий завод и при необходимости рассмот­реть возможность привлечения новых инвесторов. Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения стопроцентной загрузки двух сахарных заводов региона и доведения объема выпускаемого белого сахара на них до 180 тыс. тонн к 2026 году.

– Это вызвало увеличение зависимости от импорта. На запуск завода с 2017 года из местного бюджета было направлено 12 миллиардов тенге. Этим летом возник дефицит сахара, резко выросла его стоимость. Все это произошло из-за инертности и бездействия профильных органов, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из приоритетных направлений в сельскохозяйственной отрасли должно стать производство сахара. Два из четырех отечественных сахарных заводов находятся в Жетысу. Сокращение площади посевов сахарной свеклы привело к нехватке сырья и простаиванию одного из предприятий.

– На сегодняшний день по области выявлено 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Земля – достояние народа. Она должна приносить пользу всем гражданам, а не только латифундистам. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле. В регионе имеются большие возможности для поливного земледелия. На сегодняшний день 70% ирригационных сетей в регионе изношены. Все это нужно восстановить и модернизировать. В Аксуском, Алакольском и Саркандском районах возможно увеличить площади орошаемых земель на 18 тысяч гектаров. По этому воп­росу Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматом области необходимо принять конкретные меры, – сказал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на важных вопросах, решение которых должно придать новый импульс экономике и социальной сфере области. Первостепенной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал развитие сельского хозяйства и производство продуктов питания – здесь, по его мнению, благодатная и щедрая земля Жетысу обладает большим потенциалом.

В настоящее время для повышения социально-экономического потенциала Жетысу выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона.

Президент напомнил, что территория прежней Алматинской области была слишком обширной, поэтому для повышения эффективности работы местных органов управления было принято решение разделить ее на два отдельных региона. По его словам, это тщательно продуманное решение, призванное улучшить жизнь местных жителей.

Рабочая поездка Главы государства началась уже традиционно со встречи с общественностью региона. Обращаясь к жителям Жетысу, Касым-Жомарт Токаев отметил, что всегда с особой теп­лотой относится к этому краю.

Глава государства считает важным привлечение в регион международных транспортно-логистических компаний, учитывая большие транзитные возможности. Для этого действует специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота», которая включает в себя сухой порт, логистическую и индустриальную зоны.

– Хороший пример – планируемое строительство перегрузочного терминала на станции Достык, который сможет обслуживать 9 миллионов тонн грузов и 300 тысяч контейнеров в год. Кроме того, нужно решить вопросы по реализации совместного с КНР проекта по строительству индустриального парка Hubei Kelison, – подчеркнул Глава государства.

Президент назвал малый и средний бизнес ведущим сектором, определяющим темпы экономического развития и уровень продуктивной занятости. По его словам, государство и дальше будет оказывать поддержку предпринимателям.

Глава государства также остановился на развитии цифровых технологий, указав на то, что в Астане и Алматы формируются мощные IT-кластеры. Он считает, что область Жетысу обладает огромным потенциалом в IT-секторе. За счет своих преимуществ в регион можно привлечь множество цифровых номадов. Для этого в первую очередь следует развивать инфраструктуру.

Широкий взгляд на инфраструктуру

Президент обратил внимание на то, что в регионе необходимо модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство и автомобильную инфраструктуру. 90% населения области Жетысу обеспечены централизованным водоснабжением, однако значительная часть водопроводных сетей уже изношена. 1,2 тыс. километров трубопроводов нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому в качестве одной из главных задач акимату поручено провести поэтапную модернизацию водопроводных сетей в регионе.

– Важной задачей является обеспечение качества питьевой воды. Все вы хорошо знаете, что эта проб­лема не решается в Текели на протяжении многих лет. Жители города остались без чистой питьевой воды. Нужно безотлагательно решить этот вопрос. На акимов области и города возлагается прямая ответственность за исполнение данного поручения. Правительство должно рассмотреть вопрос выделения средств из республиканского бюджета в следующем году, – сказал Президент.

Отметив, что голубое топливо доступно только 10% жителей области, Касым-Жомарт Токаев поручил газифицировать ряд населенных пунктов.

– Строительство магистрального газопровода «Алматы – Талдыкорган» позволило подвести газ в областной центр. Поручаю к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кербулакского района до пригорода Талдыкоргана. Кроме того, необходимо построить газопровод «Талдыкорган – Ушарал». Это позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский и Алакольский районы, где проживает 180 тысяч человек. Поручаю Правительству поэтапно профинансировать данный проект. Необходимо ускорить работу по обеспечению газом области Жетысу. При этом стоимость подключения к газовой сети не должна быть слишком высокой для граждан, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах дорожной отрасли. По его словам, ведется строительство трасс «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» и «Ушарал – Достык». Компетентным органам поручено взять на жесткий контроль ход работ и в следующем году сдать трассы в эксплуатацию.

– Актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому Правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в следующем году. Нужно срочно решить вопрос финансирования. Дорога должна быть построена качественно и в срок. Это влияет на качество жизни местного населения и на безопасность дорожного движения. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель. В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь – наше главное богатство, – сказал Президент.

Говоря об улучшении социальной инфраструктуры, Глава государства отметил, что в регионе нет аварийных школ и школ с трехсменным обучением. Но при этом, как было сказано в выступлении, не следует расслабляться. Вопросы, связанные со школами, должны быть в фокусе постоянного внимания акимата.

Президент напомнил о своей инициативе по открытию в Казах­стане филиалов пяти ведущих технических вузов мира. В настоящее время по его поручению Правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета.

– С учетом специфики области в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Это позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами, – сказал Глава государства.

Как сообщил Президент, в текущем году в отдаленных малочисленных поселках шести райо­нов области будет возведено 12 модульных комплексов под медицинские пункты, а до 2024 года подобные объекты появятся еще в 40 селах. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения региона.

По словам Касым-Жомарта Токаева,­ для улучшения здоровья нации важно последовательно популяризировать детский и массовый спорт. В национальном проекте «Здоровая нация» поставлена задача к 2025 году довести охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50%. В области Жетысу этот показатель сегодня составляет 34%.

– Чтобы добиться обозначенных целей, требуется развитие спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности. В селах региона нужно строить модульные физкультурно-оздоровительные комплексы, которые возводятся быстро и малозатратно. В прошлом году в Талдыкоргане открылся современный Олимпийский бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Теперь стоит вопрос развития в области лыжных видов спорта, для которых прекрасно подходят Жетысуские горы. В этой связи поручаю Правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что акимату области Жетысу необходимо уделить особое внимание развитию туризма.

– Озера Алаколь и Балхаш имеют огромный потенциал. Национальные парки «Алтын Емель» и «Джунгарский Алатау» – это уникальные места для развития экотуризма. Знаменитые ущелья Шаджа и Кора в Текели полны великолепных видов. Разве это не наше богатство?! Для привлечения большого количества туристов необходимо построить соответствующую инфраструктуру и создать комфортные условия. Перед нами стоит непростая задача. За последние годы в этом направлении проделана значительная работа. Конечно, этим ограничиваться нельзя. В национальных парках Жетысу будут реализованы инвестиционные проекты стоимостью более 3 миллиардов тенге. Будут привлекаться крупные инвесторы, – сказал Президент.

Также на встрече речь шла об экологической обстановке в области. Обсуждались вопросы загрязнения города Текели отходами свинцово-цинкового комбината. Для недопущения опустынивания земель отмечена важность озеленения побережья Балхаша. Глава государства подчеркнул, что координацию этой работы должно осуществлять Министерство экологии. По его словам, уполномоченные органы совместно с Китаем должны взять на контроль­ трансграничный сброс воды в реку Или.

единство и справедливость

Выступая перед общественнос­тью региона, Глава государства отметил, что сегодня мир вступил в непростую геополитическую ситуацию и беспрецедентный период глобальных вызовов, растет число конфликтов и войн, усилилось недоверие между странами.

В этой непростой ситуации особое значение имеют единство нашего народа, сохранение стабильности и согласия в обществе. Полезный вклад в эту работу вносит Ассамблея народа Казахстана. Важную роль играет и Национальный курултай, который был признан универсальной площадкой национального диалога. Деятельность этого института позволит укрепить единство нашего народа на основе партнерства между властью и обществом.

– В этих условиях каждый граж­данин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям. Как гласит казахская мудрость, «Айтылған сөз атылған оқпен тең» («Сказанное слово словно выпущенная стрела»). Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона. В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в стране проводятся политические реформы, разъяснил их значение для строительства Нового Справедливого Казахстана.

– Действительно, если не будет справедливости, мы не добьемся прогресса ни в одной сфере. Не зря наш народ говорит: «Все справедливые дела хороши». Об этом всегда должны помнить при принятии решений компетентные органы и должностные лица. Несправедливые решения дискредитируют власть, ведут к расколу в обществе, вызывают недовольство людей. Поэтому ни в коем случае нельзя нарушать принцип справедливости, – сказал Глава государства.

В завершение встречи Президент наградил группу жителей области государственными наградами. Орденом «Парасат» награждены президент авиакомпании «Жетісу» Калмухамет Донсебаев и ветеран труда Ауесхан Мажай. Ордена «Құрмет» удостоен ветеран труда Амире Аринов. Орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени награжден чабан крестьянского хозяйства «Жазылбеков и К» Ардак Бекчойнов. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен председатель крестьянского хозяйства «Есімжанов» Мухит Есимжанов, медаль «Шапағат» была вручена учителю средней школы имени Безродных Светлане Минченко.

Нужный бизнес, хороший пример

В ходе поездки в регион Касым-Жомарт Токаев также посетил Жетысускую швейную фабрику «Айсұлу», где ознакомился с работой предприятия, открывшегося в июне в Талдыкоргане.

На фабрике работают преимущественно граждане, относящие­ся к социально уязвимым слоям населения. В частности, здесь трудятся 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трехразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.

Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.

Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области. Положительно оценив работу предприятия, Президент пожелал коллективу дальнейших успехов, сообщила пресс-служба Главы государства.