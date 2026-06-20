Обманули дольщиков

Суд
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В области Абай вынесен приговор руководителям группы строительных компаний Dala-SK.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Следствие доказало, что фигуранты незаконно привлекали деньги дольщиков в Усть-Каменогорске и Семее.

– Первый и второй подсудимые в период с октября 2022 года по декабрь 2024-го в результате незаконной предпринимательской деятельности завладели полутора миллиардами тенге участников долевого строительства. Первый и третий фигуранты – полутора миллиардами тенге в период с мая 2023 по март 2025 года, – рассказали в межрайонном суде по уголовным делам области Абай.

Еще один эпизод касался­ строя­щегося ЖК Irtysh Riverside. Двоих подсудимых признали виновными в хищении денег 13 граждан, с которыми заключали договоры бронирования квартир. Сумма ущерба составила 193,3 млн тенге. По данным суда, по этому эпизоду ущерб полностью возмещен.

Одного из фигурантов приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы с 10-летним запретом заниматься строительной деятельностью. После применения закона об амнистии срок сократили до пяти лет и четырех месяцев. Второго приговорили к пяти годам заключения с аналогичным запретом на работу в строительном бизнесе. С учетом амнистии окончательный срок составил четыре года.

Третьего подсудимого признали виновным по эпизоду незаконной предпринимательской деятельности в Усть-Каменогорске. Ему назначили два года и шесть месяцев ограничения свободы, но освободили от наказания по амнистии.

Суд также удовлетворил 11 исков потерпевших. С двоих фигурантов взыскано 149,2 млн тенге. Аресты, наложенные на имущество во время досудебного расследования, оставили в силе для обеспечения исковых требований.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #область Абай #дольщики

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