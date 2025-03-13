Обменять ненужные вещи на полезные смогут астанчане на «ДАРмарке»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

15 марта в Астане пройдет традиционное экологическое мероприятие «ДАРмарка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Всех желающих ждут 15 марта с 12:00 до 15:00 в торговом доме «Айтолкын» по улице Мусрепова 4/1. Вход свободный.

«ДАРмарка» – площадка, где каждый участник может принести вещи, которые ему больше не нужны и взамен совершенно бесплатно выбрать для себя что-то полезное, будь то одежда, книги, предметы быта.

«Цель мероприятия – привлечь внимание общества к осознанному потреблению и ответственному отношению к природным ресурсам. Участники смогут не только дать вещам вторую жизнь, но и сократить количество отходов, а также минимизировать затраты ресурсов на производство новых товаров», – проинформировали в городской администрации.

Там же добавили, что «ДАРмарка» способствует сокращению потребления и более ответственному подходу к покупке новых вещей. Учит повторному использованию вещей, снижая необходимость производства новых товаров.

Также оказывается влияние на формирование сообщества с экологически осознанным образом жизни, происходит обмен опытом и практическими навыками по минимизации экологического следа.

Кроме того, в столице 15 и 16 марта пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.