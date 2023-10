Обобщающие издания по истории Золотой Орды

В течение всего этого времени неоднократно прилагались усилия по написанию общей истории империи Джучидов. Первой пробной попыткой было сочинение австрийского востоковеда Йозефа Хаммер-Пургшталя «Geschichte der Goldenen Horde in Kiptschak das ist: der Mongolen in Russland» («История Золотой Орды в Кипчаке, или Монголы в России»). Эта работа была представлена в ответ на конкурс, который объявила Российская императорская академия наук в 1832 году, по написанию истории Золотой Орды. Книга тогда получила отрицательные отзывы и подверглась резкой критике со стороны российских востоковедов. Тем не менее автор, существенно переработав текст, издал ее в Пеште в 1840 году. На монографию австрийского ученого ссылались практически все востоковеды, которые занимались проблемами истории Золотой Орды, как в XIX, так в XX веке.

Впоследствии, в XIX веке, ряд российских востоковедов подготовили небольшие очерки по истории Золотой Орды. Например, И. Н. Березин «Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева» (Санкт-Петербург, 1863), Г. С. Саб­луков «Очерк внут­реннего сос­тояния Кипчакского царства» (Казань, 1895). Эти произ­ведения при всей их значимости трудно назвать обобщаю­щими научными трудами, так как в них получили отражение отдельные стороны истории Джучидской империи.

Также можно отметить работу немецкого ученого Б. Шпулера «Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland, 1223‒1502» («Золотая Орда. Монголы в России.

1223–1502», 1965). О популярнос­ти книги свидетельствует то, что она дважды переиздавалась на русском языке в современной России. Эту работу не совсем справедливо критиковали советские специалисты, которые отрицательно относились почти ко всей зарубежной историографии Орды. Однако книга по отдельным позициям не теряет актуальности до сих пор.

В XX веке, особенно в советский период, золотоордынской тематике также уделялось определенное внимание. Из трудов этого этапа ордыноведения можно выделить монографию А. Ю. Якубовского (в соавторстве с Б. Г. Грековым), которая переиздавалась четыре раза (1937, 1941, 1942, 1950). Последняя вышла под названием «Золотая Орда и ее падение».

В 1960 году опубликована одна из лучших книг того времени по истории Золотой Орды – «Распад Золотой Орды» М. Г. Сафаргалиева. Затем в 1966-м вышла работа археолога Г. А. Федорова-Давыдова «Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов», в 1973-м его же книга «Общест­венный строй Золотой Орды». В 1985-м издана монография В. Л. Егорова «Историческая география Золотой Орды».

В 60–80-е годы публиковались и другие книги по Золотой Орде, в частности татарского ученого М. Усманова. Но общей итоговой работы по истории Улуса Джучи, охватывающей все основные темы, подготовлено так и не было.

После распада СССР интерес к истории Золотой Орды не ослабел, а наоборот, усилился. Писались отдельные очерки, разделы в книгах, многочисленные статьи в журналах, выходили сборники материалов и т. д.

В Республике Татарстан в 2000-х годах решились написать отдельный том, посвященный истории Золотой Орды, в рамках большого мега-проекта «История татар с древнейших времен». Этот том так и называется «Улус Джучи (Золотая Орда) XIII – середина XV века» (Казань, 2009). Общий объем – более 1 100 страниц. Книга состоит из 6 основных разделов, 28 глав и множества параграфов. Это огромный научный труд!

Для сравнения стоит отметить, что на подготовку издания всех семи томов ушло 12 лет ­(2002–2014). В подготовке третьего тома принимали участие десятки ученых (историки, востоковеды, археологи, нумизматы) из разных стран (преимущественно российские специалисты), в том чис­ле Чхао Чху-Чанг, Х. Геккеньян, Ч. Гальперин, Юлай Шамильоглу. Из Казахстана в написании тома был задействован археолог Карл Байпаков.

Следующая обобщающая работа по истории империи Джучидов опять же была написана в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ и называлась «Золотая Орда в мировой истории» (Казань, 2016). Этот труд был переиздан на анг­лийском языке. Книга состоит из 12 глав и множества параграфов.

Авторский коллектив очень солидный. В отличие от «Истории татар» в написании участвовала большая группа зарубежных ученых: из Польши, Украины, США, Франции, Венгрии, Молдовы, Финляндии, Сербии, Израиля, Китая. Книга охватывает все разделы золотоордынской истории и стала заметным событием в мировом джучиведении (так называется междисциплинарное научное направление по изучению Золотой Орды).

В современной западной историографии также значительное внимание уделяется эпохе гос­подства Чингизидов и Монгольской империи. Так, в 2009 году издательство Кембриджского университета издало большую коллективную монографию «The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age» («Кембриджская история Внутренней Азии: эпоха Чингизидов»).

Этот труд посвящен истории и наследию Монгольской мировой империи, основанной Чингисханом и его сыновьями, включая ее влия­ние на современный мир. Географически он охватывает регион от Восточной Азии и до Восточной Европы. Авторы работы – известные ученые Никола ди Космо, Аллен Дж. Франк, Питер Б. Голден и другие. Раздел, посвященный господству Джучидов Восточной Европы, написан венгерским ученым Иштваном Вашари. В своем очерке он сжато описал историю Золотой Орды от Западной кампании 1236–1241 годов и до времен Токтамыша и Едиге, используя традиционные понятия: западные владения (White Horde), восточные владения (Blue Horde).

Подводя итоги краткого обзора, следует сказать, что в джучиведении уже существует опыт подготовки обобщающего академического издания по истории Золотой Орды. Как и все скрупулезно отредактированные объем­ные академические работы, охватываю­щие большой исторический период, они также имеют отдельные пробелы и изъяны, так как не все разделы к моменту написания текстов были глубоко проработаны.

Так, при освещении восточной части Джучиева улуса (так называемой Кок Орды) в книге «Улус Джучи (Золотая Орда) XIII – середина XV века» отмечается, что здесь вплоть до Урус-хана и его прямых преемников властвовали потомки Орда-Эджена (старший сын Джучи). Согласно этой неподтвержденной научной версии, Урус-хан считается потомком Орда-Эджена, хотя, как давно доказано, он был отпрыском Тука-Тимура – тринадцатого сына Джучи.

Там же смешана хронология правления местных династов левого крыла. Выдвинуто предположение, что Урус-хан будто бы пришел к власти в 1361 году, хотя на самом деле, и это обосновано нумизматическими данными, он стал ханом только во второй половине 60-х годов XIV века.

Вызывает возражение утверж­дение, что «только к концу XIV века ханы Кок Орды чеканили монеты уже только от своего имени». Как показывают последние данные, ханы левого крыла, с большой долей вероятности, уже в начале 60-х годов («Великая замятня») самостоятельно стали чеканить монету.

Самой лучшей работой по истории Джучидской империи следует считать коллективную моно­графию «Золотая Орда в мировой истории». В главе V «Население Улуса Джучи и становление средневекового татарского этноса» говорится много об этнониме «татары» в истории Евразии, но практически мало сведений о кочевом населении (тюркские и монгольские племена) джучидских улусов, составлявших основную массу во владениях Джучидов.

При этом в состав иноконфессионального населения Орды включены русские и армяне. С русскими более или менее понятно – они так или иначе были связаны с Золотой Ордой. Присутствие армян в золотоордынских городах несомненно, но вряд ли они составляли значительную часть населения Золотой Орды. Практически ничего не сказано о кавказских этнических группах, народах финно-угорского происхождения.

Наиболее спорно выглядит утверждение А. Нестерова о том, что «говорить о четкой этнической принадлежности населения Казахского ханства (равно как и Государства кочевых узбеков или Сибирского ханства) невозможно». Так как «население этих государственных образований представляло собой совокупность тюркских племен и этнических групп, с включением отдельных этносов нетюркского происхождения, объединенных под властью различных ветвей династии Джучидов».

Автор как бы дает понять, что история их происхождения неясна. Хотя «этнический» (родоплеменной) состав государства Абу-л-Хайр-хана в целом давно хорошо известен по письменным источникам.

Также не аргументирован тезис о том, что «что правители Казахского ханства в этот период рассматривали себя исключительно как правопреемников ханов восточной части Джучидского государства, а не как самостоятельных правителей, не связанных с традицией Золотой Орды». Тем самым выдвигается версия, что казахские ханы были «исключительно» связаны только с восточными регионами Золотой Орды. Хотя все представители Джучидской династии (со второй половины XIV века), предки будущих казахских правителей (потомки Тука-Тимура), считали себя законными претендентами на власть как на востоке, так и на западе. Хорошо известно, что выходцы из левого крыла могли находиться у власти как в восточной, так и западной части (Урус-хан, Токтамыш-хан, Куйрушак-оглан, Тимур-Кутлуг-хан, Барак-хан и другие).

Трудно согласиться с итоговым утверждением, что «последующая история Казахского ханства показывает, что Казахское ханство окончательно утратило связи с золотоордынским наследием, за исключением династической традиции». Стоит отметить, что у казахов сохранялась не только династическая связь (в виде отдельной джучидской филиации – ветвь Тука-Тимура и Урус-хана), но и другие факторы преемственнос­ти имели место быть.

Во-первых, об этом говорит сама историческая география Улуса Джучи (не менее половины территории Золотой Орды это земли современного Казах­стана). Во-вторых, об этом свидетельствует культурно-языковое родство (язык, эпический цикл и литература). В-третьих, родоплеменной состав казахов (а это не менее 20 родов) имеет непосредственно золотоордынское происхождение. В-четвертых, преемственность современного казахского населения и степных жителей Золотой Орды подтверж­дают данные смежных научных дисциплин (антропология, популяционная генетика).

Другой особенностью многих обобщающих работ по истории Золотой Орды было то, что восточная часть рассматривалась в отрыве от ее западной части. Причем приоритет, конечно, отдавался западным регионам Джучидской империи. События в левом крыле Улуса Джучи рассматривались эпизодически, в контексте основной событийной канвы в западных джучидских владениях или в качестве приложения к ним. Такая ситуация объективно связана прежде всего с состоянием источников, которые лучше освещали события происходившие в западной части Золотой Орды.

В Казахстане историография Золотой Орды развивалась в пос­ледние десятилетия советского периода крайне неравномерно. В середине ХХ века в результате открытого вмешательства партийно-идеологических органов компартии в исторические исследования была проведена ревизия научных работ, посвященная истории казахов и других тюркских народов золотоордынского периода. Поэтому разработка истории Золотой Орды как органичной части истории Казахстана была радикально пересмотрена. Сама историческая роль Золотой Орды оценивалась негативно, в контексте концепции «татаро-монгольского ига».

40–50-е годы были самыми сложными для казахских историков, так как чрезмерная идеологизация истории казахского и других тюркских народов средневекового периода привела к тому, что они, лишенные фактически самостоятельного научного поиска, стали подстраиваться под оценки партийных цензоров или взгляды ученых из центра (Москвы). В тех условиях, видимо, по-другому и быть не могло.

В советский период казахстанская историография не отходила от советско-партийных идеологических позиций и оценок «монгольского периода» XIII–XV веков, делая упор на массовом уничтожении городов, истреблении мирного населения, героическом сопротивлении местных народов, социальном и культурном отставании регионов, завоеванных монголами. Система политического господства захватчиков якобы стояла на более низком культурном уровне, чем порабощенные народы, акцентировалось внимание на бесконечных войнах, массовом терроре гражданского населения, разрушениях и внут­ренних распрях чингизидских властителей.

В разделах, посвященных истории Казахстана периода Золотой Орды, продолжали сохраняться те же идейно-исторические штампы советского времени: «монгольское иго», «непрочность», «конгломератность империи», «постоянные меж­доусобицы» и т. д. Само понятие «Золотая Орда» в казахстанской историографии понималось двоя­ко: с одной стороны – под ней подразумевался весь Улус Джучи, с другой стороны – только западные владения (правое крыло) Бату и его преемников.

Историки следовали концептуальным шаблонам старой советской парадигмы, согласно которой Золотая Орда для истории Казахстана средневекового периода – это фактически зарубежное государство, которое не входит в рамки отечест­венной истории. В то же время наши историки, чувствуя, видимо, ущербность такого понимания, «бросились» обосновывать теорию, согласно которой на территории Казах­стана золотоордынского времени дейст­вовало параллельно другое, но близкое к казахам и Казахскому ханству государство – Ак Орда Орда-Ичена, или Эджена (старшего сына Джучи) и его потомков.

Эта концепция у местных историков появилась в 40-х годах ХХ века под влиянием ведущих специалистов (А. Ю. Якубовский) по истории Золотой Орды из цент­ра (Москва) и была официально затем концептуализирована в академической истории.

Таким образом, при подобном подходе отдельно, одновременно с Золотой Ордой на западе, на востоке существовало другое государственное образование – Ак Орда (общее название восточных владений) Джучиева улуса. Ак Орда в их понимании – некий прообраз будущего Казахского ханства, в котором непрерывно правит одна старшая ветвь Джучидов. Такие представления, как ни странно, существуют по сей день…

В действительности же потомки Орда-Эджена при невыясненных пока обстоятельствах утратили власть в Восточном Дешт-и-Кипчаке (левое крыло) к середине XIV века. Их ведущее место заняли представители других (второстепенных) ответвлений династии Джучидов (Тука-Тимуриды и Шибаниды).

Несмотря на длительный период изучения Джучиева улуса, нужно сказать, что не все этапы истории разных частей Золотой Орды глубоко исследованы. Так, наиболее слабо освещен источниками период с начала и по середину XIV века в восточной части (левое крыло). Имеющиеся работы историков порой очень противоречиво излагают события в этом регионе.

Сейчас перед отечественными историками стоит большая задача разработать в рамках новой академической истории Казахстана отдельный обобщающий труд по этому колоритному и одновременно слабо изученному периоду нашего прошлого. Прежде всего следует отметить, что такого масштабного академического издания по истории Золотой Орды в Казахстане раньше не делали, хотя опыт подготовки многотомных изданий, безусловно, есть.

Очень важным является концептуально пересмотреть все старые, по сути, навязанные сверху, исторические схемы и шаблоны по истории Золотой Орды и подготовить на основе всестороннего привлечения всех доступных источников и новых материалов, результатов многолетних исследований джучиведов, современный академический труд по этому, без преувеличения, судьбоносному периоду нашей истории.

Ключевая цель научной историографии этого периода – на основе новейших достижений и результатов исследований ученых, специализирующихся на истории Золотой Орды, пропорционально (равномерно) рассмотреть общую историю как восточной, так и западной части Улуг Улуса, в синхронно выверенной последовательности событий.

Другой новацией, думается, должно стать системно-хронологическое освещение этнополитической истории Золотой Орды, согласно самым последним дос­тижениям исторической науки. Историю, как известно, творят люди (личности), поэтому особое значение имеет подробное изучение биографии того или иного династа-джучида, представителя высшей власти в Золотой Орде. Большое внимание также необходимо уделить последним достижениям нумизматики как вспомогательной исторической дисциплины, анализу и новым интерпретациям монетного материала и истории денежного обращения в империи Джучидов.

В отличие от предыдущих обоб­щающих трудов особое специализированное внимание следует направить на изучение и привлечение богатого историко-эпического цикла тюркоязычных народов золотоордынской эпохи.